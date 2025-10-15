Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hermano de Regio Clown rompió el silencio tras señalamientos en contra de él por el caso de B-King

Cristian Herrera, hermano de Regio Clown reveló detalles de lo que le pasó en México a él y a B-King: "Lo pintan como la oveja negra".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Hermano de Regio Clown reveló nuevos detalles
Hermano de Regio Clown habló sin filtros. (Fotos Canal RCN y AFP: ULISES RUIZ)

Cristian Herrera, hermano de Jorge Luis Herrera, mejor conocido como Regio Clown, rompió el silencio sobre lo que le pasó a su familiar y los señalamientos en contra de él tras lo sucedido en México.

Artículos relacionados

¿Qué nuevos detalles reveló el hermano de Regio Clown sobre lo que le pasó a él y a B-King?

Cristian Herrera habló por primera vez del caso de su hermano Regio Clown y B-King, quienes desaparecieron en México y posteriormente aparecieron muertos.

El hermano del fallecido DJ reveló que su hermano llevaba más de 4 años viviendo en México, específicamente en Guadalajara, por lo que había viajado hasta Ciudad de México solo a la presentación en la que invitó a B-King.

Cristian aseguró en el pódcast Conducta Delictiva que su hermano nunca tuvo problemas en Colombia ni en México como lo han afirmado diferentes medios y personas.

Él nunca llegó a comentarme si tenía problemas. Nunca me dijo que tenía amenazas o que debía alguna plata, si hubiese tenido problemas hace rato nos hubiese dicho. Mi hermano nunca tuvo problemas con la ley.

Mánager de B-King reveló que aclarara todo lo de México
Hermano de Regio Clown se pronunció. (Foto Canal RCN y AFP: SCOTT OLSON)

Artículos relacionados

¿Qué dijo el hermano de Regio Clown sobre los señalamientos en contra de él tras su muerte y la de B-King?

Cristian Herrera aseguró en esta entrevista que al principio pensó que la desaparición de su hermano se trataba por alguna fiesta o evento.

Yo pensé que estaban en una fiesta, porque él era así, se desconectaba, pero siempre publicaba algún estado para saber donde estaba.

Sin embargo, su preocupación empezó cuando ya no le respondía los mensajes y él tampoco se reportaba con nadie de su familia.

Cristian asegura que fue él el que compartió la última ubicación que arrojaba el celular de Regio Clown a las autoridades de México.

Frente a todos los señalamientos que ha visto hacia su hermano, Cristian aseguró que era consiente de todo lo que se hablaba y que él creía que muchas de esas personas que hablaban sin fundamento solo buscaban un momento de fama.

Todo se ha querido volcar a mi hermano, es algo que yo lo veo y dejo que la gente hable.

El hermano de Regio Clown aseguró que su familia y él habían mantenido silencio hasta ahora por todo el proceso que estaban viviendo.

Muchas personas que se han lucrado con el dolor de ambas familias.

Artículos relacionados

¿Qué más detalles reveló el hermano de Regio Clown sobre el caso de su hermano y B-King?

Cristian contó detalles de cómo era su hermano Jorge Luis Herrera fuera de los escenarios y el mundo de la música, asegurando que era alguien familiar y amiguero.

Además, reveló que él no tenía ninguna orden judicial o denuncia en su contra, por lo que no entendía la campaña que había en su contra por desprestigiarlo.

Se van a tener a los verdaderos culpables y se van a poder limpiar los nombres de estas personas que no están.

Cristian aseguró que tenía toda la fe en la justicia para esclarecer los hechos y poder así demostrar que su hermano no tuvo nada que ver y solo fue una víctima.

Solo les pido respeto, qué no especulen sin saber qué fue porque ellos ya no están y no se pueden defender. Hay que esperar que la ley diga qué pasó y esto tendrá que salir a la luz porque Dios no se queda con nada.

Mánager de B-King rompió el silencio y contó lo que cree que ocurrió antes de su muerte
Hermano de Regio Clown reveló detalles de lo que pasó con su familiar. (Foto Canal RCN)

 

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El tierno momento en que La Liendra confesó querer un bebé tras conocer a Lucca La Liendra

La Liendra se derritió al conocer al hijo de La Segura e Ignacio Baladán: “con ganas de bebé”

La Liendra se mostró emocionado al conocer al hijo de La Segura e Ignacio Baladán, y lanzó un inesperado comentario.

Juliana Calderón Juliana Calderón

Salió a la luz último audio que recibió Juliana Calderón de su amiga que murió misteriosamente

Juliana Calderón publicó el mensaje de chat de WhatsApp que su amiga le envío tiempo antes de fallecer.

Salomón Bustamante desata rumores con su mensaje sobre Laura de León Salomón Bustamante

La respuesta de Salomón Bustamante que avivó rumores de divorcio con Laura de León

Salomón Bustamante recibió un mensaje, en donde insinuaron que es “chismoso” por hablar sobre su divorcio con Laura de León.

Lo más superlike

Falleció reconocido músico vallenato: Martín Emilio Villamizar mientras tocaba con su grupo en pleno evento público. Talento nacional

¡Adiós a un gran artista! El mundo de la música se viste de luto tras lamentable pérdida

La música se viste de luto tras la muerte de un artista que falleció mientras tocaba con su grupo en pleno evento público.

María Antonieta de las Nieves confesó cuál ha sido el momento más complicado de su vida tras percances de salud. María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves confesó el momento más difícil de su vida: “Fue muy doloroso”

MasterChef Celebrity 2025 MasterChef Celebrity Colombia

Así se ve el prestigioso Top 10 de MasterChef Celebrity 2025: conoce los apodos de los participantes

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance Talento internacional

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance

Melissa Gate le enseñó su icónica frase a Violeta Bergonzi Melissa Gate

Melissa Gate puso a Violeta Bergonzi a repetir su frase más viral: esto pasó