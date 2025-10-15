Cristian Herrera, hermano de Jorge Luis Herrera, mejor conocido como Regio Clown, rompió el silencio sobre lo que le pasó a su familiar y los señalamientos en contra de él tras lo sucedido en México.

¿Qué nuevos detalles reveló el hermano de Regio Clown sobre lo que le pasó a él y a B-King?

Cristian Herrera habló por primera vez del caso de su hermano Regio Clown y B-King, quienes desaparecieron en México y posteriormente aparecieron muertos.

El hermano del fallecido DJ reveló que su hermano llevaba más de 4 años viviendo en México, específicamente en Guadalajara, por lo que había viajado hasta Ciudad de México solo a la presentación en la que invitó a B-King.

Cristian aseguró en el pódcast Conducta Delictiva que su hermano nunca tuvo problemas en Colombia ni en México como lo han afirmado diferentes medios y personas.

Él nunca llegó a comentarme si tenía problemas. Nunca me dijo que tenía amenazas o que debía alguna plata, si hubiese tenido problemas hace rato nos hubiese dicho. Mi hermano nunca tuvo problemas con la ley.

Hermano de Regio Clown se pronunció. (Foto Canal RCN y AFP: SCOTT OLSON)

¿Qué dijo el hermano de Regio Clown sobre los señalamientos en contra de él tras su muerte y la de B-King?

Cristian Herrera aseguró en esta entrevista que al principio pensó que la desaparición de su hermano se trataba por alguna fiesta o evento.

Yo pensé que estaban en una fiesta, porque él era así, se desconectaba, pero siempre publicaba algún estado para saber donde estaba.

Sin embargo, su preocupación empezó cuando ya no le respondía los mensajes y él tampoco se reportaba con nadie de su familia.

Cristian asegura que fue él el que compartió la última ubicación que arrojaba el celular de Regio Clown a las autoridades de México.

Frente a todos los señalamientos que ha visto hacia su hermano, Cristian aseguró que era consiente de todo lo que se hablaba y que él creía que muchas de esas personas que hablaban sin fundamento solo buscaban un momento de fama.

Todo se ha querido volcar a mi hermano, es algo que yo lo veo y dejo que la gente hable.

El hermano de Regio Clown aseguró que su familia y él habían mantenido silencio hasta ahora por todo el proceso que estaban viviendo.

Muchas personas que se han lucrado con el dolor de ambas familias.

¿Qué más detalles reveló el hermano de Regio Clown sobre el caso de su hermano y B-King?

Cristian contó detalles de cómo era su hermano Jorge Luis Herrera fuera de los escenarios y el mundo de la música, asegurando que era alguien familiar y amiguero.

Además, reveló que él no tenía ninguna orden judicial o denuncia en su contra, por lo que no entendía la campaña que había en su contra por desprestigiarlo.

Se van a tener a los verdaderos culpables y se van a poder limpiar los nombres de estas personas que no están.

Cristian aseguró que tenía toda la fe en la justicia para esclarecer los hechos y poder así demostrar que su hermano no tuvo nada que ver y solo fue una víctima.

Solo les pido respeto, qué no especulen sin saber qué fue porque ellos ya no están y no se pueden defender. Hay que esperar que la ley diga qué pasó y esto tendrá que salir a la luz porque Dios no se queda con nada.