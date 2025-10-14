Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Elver Díaz, tío de Martín Elías, se pronunció sobre polémica entre Dayana Jaimes y Lily Díaz

Elver Díaz, Hermano de Diomedes Díaz, rompió el silencio sobre el escándalo entre su sobrina Lily Díaz y Dayana Jaimes por Evelio Escorcia.

Tío de Martín Elías habló sobre polémica de Lily Díaz y Dayana Jaimes
Los nombres de Dayana Jaimes y Lily Díaz no han parado de ser tema de conversación en los últimos días tras su fuerte polémica por unos audios que sacó a la luz la hija de Diomedes Díaz de una presunta infidelidad de su excuñada.

¿Cuál es la polémica entre Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías y Lily Díaz?

Lily Díaz días atrás rompió su silencio sobre la aparente infidelidad de su exesposo Evelio Escorcia con su excuñada Lily Díaz meses atrás.

Junto a sus declaraciones, Lily Díaz sacó a la luz unos audios que Dayana Jaimes le había enviado en donde la trataba de mala manera y le aseguraba que ella no había dañado su matrimonio con Evelio.

Este rifirrafe escaló hasta el punto en el que Dayana Jaimes tomó acciones legal en contra de Lily Díaz por haber publicado dichos audios y haber expuesto su número de teléfono sin su consentimiento.

Como era de esperarse varias personas cercanas tanto a Lily como a Dayana Jaimes se han pronunciado, en las últimas horas lo hizo el tío de Martín Elías, Elver Díaz.

Mamá de Martín Elias contra Dayana Jaimes
¿Cómo reaccionó Elver Díaz, tío de Martín Elías, a polémica de Dayana Jaimes y Lily Díaz?

En las últimas horas salió a la luz un video de Elver Díaz, hermano del fallecido cantante Diomedes Díaz, quien aseguró que había estado siendo indagado por varias personas sobre la polémica entre su sobrina y Dayana Jaimes.

Elver decidió dar su punto de vista y opinión en un video que hizo junto a la estatua de su sobrino fallecido Martín Elías.

El tío del fallecido artista aseguró que habían estado indagándole por esta polémica en diferentes espacios, precisamente, antes de hacer dicho video había estado en el río Guatapurí y hasta allí varias personas le habían estado indagando.

Vine a bañarme al río Guatapurí y la gente me llama a preguntarme sobre el escándalo que hay en la familia.

Elver aseguró que prefería no meterse en ese tema por respeto a la memoria de su hermano y sobrino, además, dejó claro que estaba enfocado en su carrera.

Yo le digo que yo no me meto en eso que yo me la paso ocupado y me dedico es a mis versos.

¿Qué dijo la mamá de Lily Díaz sobre su polémica con Dayana Jaimes, ex de Martín Elías?

Estas declaraciones se Elver Díaz se suman a otras de familiares y personas cercanas a las dos mujeres de la polémica.

Betsy Liliana Díaz, mamá de Lily Díaz, tras todo el revuelo que se armó en redes sociales por el rifirrafe entre su hija y Dayana Jaimes también se pronunció.

Liliana Díaz arremetió contra la viuda de Martín Elías asegurando que ella se había metido en el matrimonio de su hija y que tenía el 'descaro' de hablar de Dios y religión.

Mi hija te abrió las puertas de su casa y vas y le pagas de esta manera cul**ndote al marido y vienes a hablar de versículos de la Biblia, ¿ah? Tienes huevo.

Se reveló foto de Dayana Jaimes y Evelio Escorcia
