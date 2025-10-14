Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Luto en redes! Hallan sin vida en su auto a reconocido influencer: esto se sabe

El mundo de las redes se viste de luto tras el hallazgo sin vida de un reconocido influencer en su auto.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Hallan sin vida en su auto a reconocido influencer llamado:Kostya Kudo
¿Quién fue el reconocido influenciador que fue hallado sin vida? | Foto: Freepik

El mundo de las redes sociales y de las criptomonedas se viste de luto tras el fallecimiento de un reconocido creador de contenido digital y empresario, quien se destacó a lo largo de su vida en compartir varias conferencias de economía global.

¿Quién es el reconocido influenciador y empresario que falleció?

El nombre de Konstantin Galich, o más conocido en el mundo de las criptomonedas como Kostya Kudo, ha sido tendencia en las redes sociales tras ser hallado sin vida por parte de las autoridades en un distrito urbano de Kiev, Ucrania.

Los hechos se presentaron el pasado 11 de octubre, tal como lo han revelado fuentes internacionales. Además, la muerte de Kostya Kudo ha dejado un profundo vacío por parte de todos sus seguidores, en especial por haber sido encontrado sin vida dentro de su Lamborghini, en donde presentó algunas h3rid#s en su cabeza.

¿Qué han dicho las autoridades acerca del fallecimiento de Kostya Kudo? | Foto: Freepik

La noticia fue confirmada por parte de las autoridades ucranianas, quienes han realizado su respectiva investigación acerca del fallecimiento del experto en criptomonedas, pues están averiguando si se trató de un at3ntado o si se quit# la vida.

Así también, muchos internautas han generado múltiples opiniones en redes sociales, asegurando que el empresario había perdido más de 30 millones de dólares en criptomonedas y que esta situación habría causado que estuviera atravesando por un complicado momento a nivel personal.

¿Por qué Kostya Kudo dejó un importante legado en el mundo de las criptomonedas?

¿Cuál fue el éxito de Kostya Kudo en la economía digital? | Foto: Freepik

Es clave mencionar que Kostya Kudo, quien tenía 32 años, se destacó a lo largo de su vida por ser una de las figuras más representativas en el mundo de la economía digital, pues fundó una academia de trading en Ucrania y logró miles de seguidores en sus redes sociales.

Por su parte, la cuenta oficial de Instagram llamada Cryptology Key compartió una emotiva publicación despidiendo a Kostya Kudo tras su fallecimiento:

“Siempre en nuestros corazones. Con profunda tristeza y dolor indescriptible anunciamos la muerte de nuestro amigo, líder e inspirador Konstain Kudo. Su vida terminó trágic#ment3 el pasado 11 de octubre de 2025 en Kiev, bajo circunstancias que ahora están siendo aclaradas por las fuerzas del orden”, añadió la página.

Por el momento, las autoridades están realizando las respectivas investigaciones para esclarecer todos los hechos presentados tras la muerte del influencer de economía digital.

