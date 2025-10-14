Patricia Grisales se pronunció tras clasificar al TOP 10 de MasterChef: “Tengo el corazón lleno”

En los últimos meses, muchos internautas se han conectado con la actual temporada de MasterChef Celebrity , una producción del Canal RCN, en el que los participantes han demostrado sus habilidades gastronómicas y quieren demostrar toda su disciplina para estar dentro del top 10.

Además, el nombre de Patricia Grisales se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras su gran desempeño en la prueba de salvación en la que entró al top 10 por su gran desempeño.

¿Cómo llegó Patricia Grisales al top 10 de MasterChef?

¿Cómo logró Patricia Grisales llegar al Top 10 de MasterChef Celebrity?

El pasado 13 de octubre se llevó a cabo el capítulo 92 de MasterChef Celebrity , en el que los participantes se enfrentaron a un reto de salvación en el que tuvieron que preparar un pan con todas las recomendaciones recibidas por parte del experto en cocina llamado: Carlos Andrés Aranda.

Cuando los participantes pasaron al atril, el jurado evaluó que los platillos que realizaron los participantes estuviesen en su punto de cocción, pues el reto se destacó por tener el pan en el tiempo de cocción ideal.

Por esta razón, la única cocinera que logró destacarse durante el reto fue Patricia Grisales, pues logró tener el pan en buen estado y no estuvo crudo como el de muchos de sus compañeros. Además, ganó "cachete" de Jorge Rausch con su menú llamado: ‘No pierdo la fe’.

¿Por qué razón Patricia Grisales ganó cachete de Jorge Rausch?

¿Cómo reaccionó Patricia Grisales al ganar cachete de Rausch y pasar al top 10?

Recientemente, Patricia Grisales compartió un emotivo video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 110 mil seguidores, destacando su logro al estar dentro del top 10 de MasterChef Celebrity:

“¡Qué emoción, pasamos al top 10! Gracias por creer en mí, por cada mensaje, por tanto, apoyo. Este es el resultado de mucho esfuerzo, estudio y trabajo diario. Cada plato, reto y cada día valieron la pena. Seguimos con el corazón lleno y las ollas encendidas”, añadió Patricia Grisales.

Sin duda, estas palabras generaron múltiples reacciones por parte de los internautas y por parte de Alejandra Ávila, una de las compañeras de Patty en la cocina de MasterChef, en la que resaltó todo su apoyo.