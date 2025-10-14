Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

IA predice quién sería el eliminado y no ingresaría al TOP 10 de MasterChef Celebrity 2025

La IA seleccionó entre siete participantes que corren el riesgo de no entrar al selecto Top 10 de MasterChef Celebrity 2025.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
MasterChef Celebrity 2025
IA predice quién sería el eliminado y no ingresaría al TOP 10 de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

Se aproxima la eliminación número trece de MasterChef Celebrity, 10 años. Este reto será de los más sorprendentes debido a que después de que se conozca el nombre del participante que le dirá adiós a la producción del Canal RCN, quedará conformado el selecto Top 10 de la temporada 2025.

Artículos relacionados

¿Quiénes ya entraron al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025?

La primera en pasar al Top 10 fue Violeta Bergonzi, luego Valentina Taguado y Raúl Ocampo. Entre lo más nuevo, la actriz Patty Grisales también aseguró su cupo en este grupo, luego de ganar el reto de salvación con la preparación de un pan.

Entonces, hay siete celebridades en riesgo de eliminación y una de ellas se quedará por fuera del Top 10, después de la decisión que tomen los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso.

MasterChef Celebrity
Se definirá el Top 10 de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

¿Quiénes corren riesgo de eliminación para no entrar al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025?

Los participantes que se enfrentarán en el reto de eliminación son: David Sanín, Michelle Rouillard, Alejandra Ávila, Pichingo, Carolina Sabino, Luis Fernando Hoyos y Ricardo Vesga.

Artículos relacionados

Como es común, los seguidores y televidentes ya hacen sus propias apuestas. Por lo tanto, con el avance de la tecnología, se le pidió a la inteligencia artificial (IA) que lanzara su propia predicción y revelara el nombre de quién sería el treceavo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

¿Quién sería el eliminado y no entraría al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025?

Según el análisis de la IA, la persona que sería eliminada y, por ende, no entraría al Top 10 del formato gastronómico es el actor Ricardo Vesga.

Entre los argumentos, la herramienta tecnológica sostiene que Ricardo Vesga ha tenido participaciones donde muestra entusiasmo y humor, pero no siempre logra destacarse por técnica o presentación. Suele quedarse en la mitad del grupo, lo que en una fase tan avanzada puede costarle la permanencia.

Ricardo Vesga
Ricardo Vesga sería eliminado de MasterChef, según la IA | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Asimismo, competidores como Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Michelle Rouillard ya han demostrado crecimiento y dominio de sabores y tiempos. Vesga, aunque es creativo, a veces no se complica con ejecuciones menos arriesgadas que lo pondrían en la cuerda floja.

 

Todos los capítulos de MasterChef Celebrity en la app del Canal RCN. Haciendo clic aquí.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Patricia Grisales rompió el silencio en sus redes tras clasificar al TOP 10 de MasterChef. MasterChef Celebrity Colombia

Patricia Grisales se pronunció tras clasificar al TOP 10 de MasterChef: “Tengo el corazón lleno”

Patricia Grisales rompió el silencio al entrar al Top 10 de MasterChef Celebrity y fans dividen opiniones en redes sociales.

Patricia Grisales en el Top 10 de MasterChef Celebrity Colombia 2025 MasterChef Celebrity Colombia

Patricia Grisales se salvó en MasterChef y entró al TOP 10 ¡Sus compañeros presentaron panes crudos!

En el reto de panadería, Patricia Grisales se lució y aseguró su cupo en el Top 10 de MasterChef Celebrity.

Pichingo va directo a eliminación en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

¡Pichingo va directo a eliminación en MasterChef Celebrity! Así lo decidieron Valentina, Raúl y Violeta

Pichingo no cocina en el reto de salvación y pasa a eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2025.

Lo más superlike

Andrea Valdiri, Karina García Andrea Valdiri

Andrea Valdiri sorprendió al revelar que habla mucho con Karina García: pronto se verán

Andrea Valdiri confesó que es cercana a Karina García, pero es algo que pocos conocen en las redes sociales.

Papá de Greeicy Rendón Greeicy

¿Quién es el papá de Greeicy Rendón? Luis Alberto Rendón, conocido como “El Cachorro”

La verdad de Jessi Uribe frente a los rumores de cambios en su rostro Jessi Uribe

Hombre reveló infidelidad de su pareja en concierto de Jessi Uribe, así fue el momento

Carín León en Bogotá Talento internacional

Carín León ofrecerá una gran experiencia en su concierto en Bogotá

Enfermedad de Flavia Laos Influencers

Qué es la soriasis guttata, la enfermedad incurable que padece la influencer Flavia Laos