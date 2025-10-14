IA predice quién sería el eliminado y no ingresaría al TOP 10 de MasterChef Celebrity 2025

Se aproxima la eliminación número trece de MasterChef Celebrity, 10 años. Este reto será de los más sorprendentes debido a que después de que se conozca el nombre del participante que le dirá adiós a la producción del Canal RCN, quedará conformado el selecto Top 10 de la temporada 2025.

¿Quiénes ya entraron al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025?

La primera en pasar al Top 10 fue Violeta Bergonzi, luego Valentina Taguado y Raúl Ocampo. Entre lo más nuevo, la actriz Patty Grisales también aseguró su cupo en este grupo, luego de ganar el reto de salvación con la preparación de un pan.

Entonces, hay siete celebridades en riesgo de eliminación y una de ellas se quedará por fuera del Top 10, después de la decisión que tomen los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso.

Se definirá el Top 10 de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

¿Quiénes corren riesgo de eliminación para no entrar al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025?

Los participantes que se enfrentarán en el reto de eliminación son: David Sanín, Michelle Rouillard, Alejandra Ávila, Pichingo, Carolina Sabino, Luis Fernando Hoyos y Ricardo Vesga.

Como es común, los seguidores y televidentes ya hacen sus propias apuestas. Por lo tanto, con el avance de la tecnología, se le pidió a la inteligencia artificial (IA) que lanzara su propia predicción y revelara el nombre de quién sería el treceavo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

¿Quién sería el eliminado y no entraría al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025?

Según el análisis de la IA, la persona que sería eliminada y, por ende, no entraría al Top 10 del formato gastronómico es el actor Ricardo Vesga.

Entre los argumentos, la herramienta tecnológica sostiene que Ricardo Vesga ha tenido participaciones donde muestra entusiasmo y humor, pero no siempre logra destacarse por técnica o presentación. Suele quedarse en la mitad del grupo, lo que en una fase tan avanzada puede costarle la permanencia.

Ricardo Vesga sería eliminado de MasterChef, según la IA | Foto del Canal RCN.

Asimismo, competidores como Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Michelle Rouillard ya han demostrado crecimiento y dominio de sabores y tiempos. Vesga, aunque es creativo, a veces no se complica con ejecuciones menos arriesgadas que lo pondrían en la cuerda floja.

