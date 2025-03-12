Así van las votaciones del séptimo grupo de La casa de los famosos Colombia 2026
¿Cómo van las votaciones parciales del grupo siete de aspirantes a La casa de los famosos Colombia?
Los televidentes han reaccionado activamente, impulsando a sus favoritos y creando olas de apoyo en redes sociales, donde el debate se mantiene encendido.
Los seis aspirantes que están compitiendo en el séptimo grupo de La casa de los famosos Colombia son Maiker Smith, Erick Pabón, Ibrahim Salem, ‘El Sebastucho’, Alexander Ospina y Jairo Talero.
Estos creadores de contenido y humoristas han recibido millones de votos por parte de sus fanáticos durante estos primero cuatro días de votaciones. Sin embargo, algunos ya se empiezan a distanciar de sus contrincantes.
Los resultados con corte al 3 de diciembre a las 9 a.m. van de la siguiente manera. No obstante, cabe resaltar que, estos porcentajes van cambiando en tiempo real con base en los votos de los internautas.
- Maiker Smith con 39,92%
- El Sebastucho con 37.97%
- Erick Pabón con 19,34%
- Ibrahim Salem con 1,30%
- Jairo Talero con 0,87%
- Alexander Ospina con 0,61%
¿Cómo votar por tu aspirante favorito de La casa de los famosos Colombia 2026?
Votar por tu aspirante favorito para La casa de los famosos Colombia 2026 es muy fácil y rápido, a continuación te dejamos un paso a paso para que puedas votar por tu aspirante favorito.
Recuerda que esta semana puedes votar por: Maiker Smith, Erick Pabón, Ibrahim Salem, ‘El Sebastucho’, Alexander Ospina y Jairo Talero.
- Ingresa a www.zona-interactiva.canalrcn.com, inicia sesión si ya tienes usuario o regístrate si es tu primera vez. Seguido a esto ubica la sección de "votaciones" y haz clic ahí.
- Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de los seis aspirantes de La casa de los famosos 3.
- Allí, podrás hacer clic en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.
Verifica que hayas seleccionado a tu participante favorito, dale en confirmar y listo ya votaste por tu aspirante.