J Balvin habló de su reconciliación con Residente y cómo está su relación con Bad Bunny

J Balvin se pronunció sobre los pleitos que tuvo con los artistas Residente y Bad Bunny.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
J Balvin, Residente, Bad Bunny
J Balvin habla de Residente y Bad Bunny/AFP: Matt Winkelmeyer/VALERIE MACON/Rodrigo Varela

El cantante J Balvinse sinceró sobre cómo está su relación con los artistas Residente y Bad Bunny, con quienes protagonizó fuertes pleitos en redes sociales.

¿Qué dijo J Balvin sobre su reconciliación con Residente?

Recordemos que, los cantantes protagonizaron una fuerte polémica en redes sociales luego de que el puertorriqueño arremetiera en contra del colombiano tras haber expresado su inconformidad con las premiaciones de los Latin Grammy años atrás.

J Balvin sobre sus colegas

Luego de la controversia que desató y todo lo que sucedió, los famosos tuvieron la oportunidad de reconciliarse.

Detalló que él no se volvió a abrir a tener muchos amigos dentro de la industria debido a los problemas que eso le ha generado, pero mencionó que non quería seguir cargando en malas energías de problemas con colegas.

"No voy hablar de fondo porque es algo entre él y yo, pero estamos muy bien, excelente, yo creo que el tiempo, la madurez. Fue un momento bonito porque aunque uno no le prestara atención a la situación eso deja una mancha en el corazón y un peso como incómodo, pero estamos excelente", señaló en Dimelo King.

¿Cómo está la relación de J Balvin y Bad Bunny?

El artista también fue interrogado sobre su relación con Bad Bunny, quien sorprendió al paisa al tirarle en una de sus canciones y terminar su amistad.

J Balvin sobre Bad Bunny

El paisa no dio muchos detalles al respecto, pero detalló que él no tiene nada en contra de Bad Bunny y le desea lo mejor siempre.

"Las vibras están tranquilas, estamos fríos con todo el mundo, estamos bien, obviamente fue muy bacano ver el éxito de Benito, ahora tiene el Super Bowl es algo que me da mucha felicidad porque se lo merece", dijo.

Comentó que hay que aplaudirlo y celebrarlo porque ha trabajado mucho para estar donde está y porque es latino y está dejando el nombre de todos en alto.

Ver desde el minuto 9:

Por ahora, el cantante sigue disfrutando del éxito que tuvo con su concierto en Medellín y se prepara para su presentación en Bogotá el próximo 13 de diciembre.

