Vidente reveló qué habría pasado en la supuesta ruptura de Karol G y Feid: "él quedó dolido"

Vieira Vidente sorprendió a sus fanáticos al hablar sobre los artistas Karol G y Feid confirmando su supuesta ruptura.

¿Por qué se rumora de una ruptura entre Karol G y Feid?

Las especulaciones de la una posible separación entre los cantantes Karol G y Feid se dieron luego de la ausencia de ambos juntos en espacios y eventos públicos; además de no tener más interacción en redes sociales como solían hacerlo.

Si bien, se ha rumorado mucho sobre su relación, ninguno de los dos ha hablado al respecto para desmentir o confirmar dicha información, generando intriga entre sus fanáticos.

Debido a las masivas inquietudes de los seguidores de los artistas por su relación, Vieira Vidente decidió hablar al respecto, indicando que los cantantes sí habría terminado.

¿Qué dijo Vieira Vidente sobre Karol G y Feid?

La astróloga señaló que los dos les habrían dado fin a su relación en buenos términos, pero que la razón exacta no saldrá a la luz, pues solo quedará entre ellos, señalando que la distancia les jugó en contra.

“Vamos a decir, ‘el amor se acabó, el amor se terminó, pero no fue de parte de él’. Aquí me sale que ella dijo no puedo más. Tengo que encontrarme a mí misma. Quiero estar sola por un tiempo. Ya sabemos que ella es bi. Ya ustedes me entienden. Pero aquí no me está saliendo que fue por culpa de una mujer, nada de eso (...) Él quedó un poco dolido", expresó.

Asimismo, indicó que le aparece que Karol G no vuelve con el cantante Anuel AA como muchos esperan, pero que su ruptura con Feid es definitiva.

“Aquí hubo algo, aquí hay algo muy fuerte que pudo más que el amor (…) Pasó algo que ellos no querían que pasara (…) Él es una sombra más para ella”, agregó.

Por su parte, señaló que el cantante Feid tendrá un nuevo romance en el 2026.

Ver desde el minuto 10:

Tras su revelación, varios internautas comentaron al respecto, donde muchos creyeron en sus palabras, mientras que otros no dudaron en cuestionarla y dudar sobre su veracidad de la información.

Por ahora, los fanáticos siguen a la expectativa de lo que en realidad sucede con los famosos cantantes.