Karina García reaparece con inesperado baile junto a su hija Isabella Vargas, así lucen ahora

Karina García volvió a aparecer en sus redes sociales y no lo hizo sola, pues su hija Isabella la acompañó. Ambas enamoraron.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García, Isabella Vargas
Karina García reaparece con inesperado baile junto a su hija Isabella Vargas | Foto del Canal RCN.

La influenciadora y modelo Karina García volvió de lleno a las redes sociales. Después de haber sido parte de un formato de convivencia en República Dominicana, la creadora de contenido retomó sus apariciones en las plataformas digitales.

Karina García se viralizó en el país del Caribe y tiene a los internautas divididos, unos a favor y otros en su contra. Sin embargo, la modelo paisa ahora se defiende y no se queda callada, diferente a cuando participó en La casa de los famosos Colombia 2025.

¿Cuál es el video de Karina García con su hija Isabella Vargas volviendo a las redes sociales?

Una de las personas más importantes para García es Isabella, su hija que tiene 18 años de edad y de la que dicen que es igualita a su mamá.

Isabella Vargas
Isabella Vargas, hija de Karina García, es activa en redes sociales | Foto del Canal RCN.

Karina García expresó que había descansado por 24 horas y retomó si vida digital, a la vez que por las celebraciones tienes afecciones. Sin embargo, el contenido no se quedó atrás, ya que la influencer protagonizó un video al lado de su hija.

Sí, Karina e Isabella juntas. La que compartió el video fue la hija de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia en su perfil de Instagram, con más de un millón de seguidores, ambas luciendo trajes de color blanco, bailando y cantando.

En efecto, una vez más se constató el parecido que tiene Karina García con su hija Isabella Vargas, quien meses atrás estaba en Estados Unidos y volvió a Colombia mientras su mamá aparecía en el Canal RCN.

Este es el video más nuevo entre Karina García e Isabella Vargas:

 

¿Qué pidió Karina García tras su regreso a las redes sociales?

Karina García se encuentra en República Dominicana y se prevé que pronto volverá a Colombia. La influenciadora dio a conocer que estuvo "un mes alejada del mundo", pero retomó sus labores en redes sociales.

Karina García
Karina García volvió a las redes sociales | Foto del Canal RCN.

De igual manera, le pidió a los internautas, especialmente a sus seguidores, que le cuenten qué sucedió en su ausencia, pues quiere ponerse al tanto de las diferentes situaciones que ocurrieron en la farándula y con las celebridades de internet en Colombia.

