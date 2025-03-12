¿Mike Bahía y Greeicy rumbo al altar? El cantante confesó sus planes de unión y amor verdadero

Mike Bahía decidió hablar sin filtros sobre lo que realmente le da sentido a su vida: el amor, la música y la familia.

Mike Bahía quiere casarse con Greeicy y que su hijo Kai esté presente y consciente de esa unión. (Foto Canal RCN)

Con palabras sinceras, el cantante colombiano habló sobre su historia personal y artística.

Mike reveló que el matrimonio con Greeicy es un paso inevitable, pero no apresurado.

Desde que supieron de la existencia de Kai, su hijo, la pareja tiene claro que ese momento llegará.

Para Mike, lo más importante es que Kai sea consciente y viva junto a ellos esa unión, que entienda que el amor entre sus padres es real y profundo, dejando claro que Greeicy es la persona que lo acompañará en esta vida.

¿Qué significa casarse para Mike Bahía y Greeicy?

El cantante explicó que la decisión de esperar no es falta de compromiso, sino una muestra de respeto hacia su hijo.

Para Mike, el matrimonio no es un evento social, sino un acto de amor que debe ser compartido en familia.

"No importa si me caso con ella en veinte años, mientras sea antes de morirme", expresó Mike Bahía.

Además de hablar de su vida personal, Mike confesó su deseo de colaborar con Andrés Cepeda, un artista que ha sido inspiración desde sus años de colegio.

También recordó con emoción el momento en que lo conoció y destacó la calidad humana que siempre lo ha caracterizado.

¿Qué es lo más importante en navidad para Mike Bahía?

En cuanto a las tradiciones, Bahía reveló que diciembre en su casa suena a Pastor López.

Para él, una Navidad sin esas canciones no es Navidad. Incluso contó que incluyó una versión de Pastor López en su álbum, como homenaje a esas melodías que evocan unión y alegría.

Mike confesó que más allá de los regalos materiales, el verdadero obsequio es la compañía de la familia, el calor del hogar y la certeza de tener un lugar al cual pertenecer.

La pareja también vivió un momento especial en el Megaland 2025, donde se presentaron juntos frente a más de 38 mil asistentes.

El festival, uno de los más grandes de Colombia, se convirtió en un escenario perfecto para reafirmar su conexión artística y personal.

Mike Bahía no solo habló de proyectos y sueños, sino de valores que trascienden la fama.

Su mensaje es claro: la música, el amor y la familia son los pilares que sostienen su vida, y cada paso que da está pensado para que su hijo crezca rodeado de esa verdad.