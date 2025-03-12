Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

¿Qué pasará con Miguel Ayala y su mánager tras rescate?, esto reveló Giovanny Ayala

Giovanny Ayala dio a conocer el paso a seguir con su hijo Miguel Ayala y su mánager luego de haber sido rescatados.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Giovanny Ayala tras rescate de su hijo
Giovanny Ayala agradece a sus fans tras rescate de su hijo menor/Canal RCN

El cantante Giovanny Ayala reveló qué sucederá con su hijo Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja luego de haber sido rescatados por el Gaula este 2 de diciembre.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el rescate del hijo de Giovanny Ayala?

Según información oficial de Noticias RCN, Miguel Ayala y Nicolás Pantoja se encontraban en una zona rural del Cauca, donde permanecían en una especie de campamento y fueron liberados gracias a un operativo coordinado por el Gaula y las autoridades competentes.

Giovanny Ayala se pronuncia tras rescate de su hijo menor

Estos se mostraron muy felices y emocionados tras reencontrarse con sus respectivas familias luego de tantos días de angustia como relató Miguel Ayala, quien confesó que los primero días por el temor de que les hicieran algo no podían dormir.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Giovanny Ayala tras el rescate de su hijo y su mánager?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió un comunicado en el expresó todo su agradecimiento a sus fanáticos por todo el cariño, el apoyo y las oraciones que les brindaron durante todos estos días que fueron tan difíciles para ellos por la incertidumbre de no saber lo que estaba ocurriendo con los jóvenes.

Giovanny Ayala habla tras rescate de su hijo menor

"Queremos iniciar expresando nuestro más profundo agradecimiento por toda la preocupación, el apoyo y la solidaridad que hemos recibido durante estos días tan duros para nuestras familias. Sus mensajes, oraciones y muestras de cariño no han sostenido", escribió.

Asimismo, detalló que pedía disculpas por cualquier inconveniente que pueda causar este ajuste en la comunicación con ustedes.

De igual manera, reveló que este 3 de diciembre Miguel Ayala y Nicolás Pantoja se realizarán sus exámenes médicos correspondientes.

"En horas de la mañana, mi hijo Miguel y su amigo Nicolás estarán cumpliendo con las valoraciones médicas necesarias para continuar con su proceso de recuperación física y emocional tras su liberación. Agradecemos de corazón su compresión, su respeto y la sensibilidad con la que han acompañado todo este proceso", agregó.

Artículos relacionados

Tras su revelación, logró la reacción de sus fieles fanáticos que destacaron también su alegría por el rescate que los jóvenes ya puedan estar en casa con sus familias.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

J Balvin sobre su Río J Balvin

J Balvin reveló que no quiere que su hijo sea cantante como él

El artista J Balvin contó que no quiere que su hijo Río le siga sus pasos en la música.

¡Llegó Spotify Wrapped 2025! Estas son sus nuevas funciones y los artistas más escuchados en Colombia Tecnología

¡Llegó Spotify Wrapped 2025! Estas son sus nuevas funciones y los artistas más escuchados en Colombia

Llegó diciembre e internautas han generado múltiples reacciones tras la llegada de Spotify Wrapped 2025. Estas son sus funciones.

Bad Bunny elimina sus fotografías. Bad Bunny

Bad Bunny elimina sus publicaciones en redes y deja a millones de seguidores en incertidumbre

Bad Bunny borró casi todas las fotografías de sus redes sociales y aumentó la intriga sobre el futuro de su carrera musical.

Lo más superlike

Famoso influencer se hace viral tras quebrarse en llanto al enterarse que será padre: así reaccionó Talento nacional

Famoso influencer se hace viral tras quebrarse en llanto al enterarse que será padre: así reaccionó

Reconocido influencer colombiano se hace viral al aparecer llorando de inesperada manera al enterarse que sería papá.

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón revienta tras confirmar que vuelve a Colombia y deja República Dominicana

Broma del elfo en Navidad Navidad

La tradición del elfo travieso que puedes hacerle a tus hijos en esta Navidad

Cintia Cossio habló sin filtros en el programa ¿Qué hay pa' dañar? Cintia Cossio

Cintia Cossio confesó en ¿Qué hay pa’ dañar? cómo la llegada de su segundo hijo le salvó la vida

Thalía y Tommy Mottola celebraron 25 años de amor con recuerdos inéditos. Thalía

Thalía y Tommy Mottola celebraron 25 años de amor con un emotivo aniversario