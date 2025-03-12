¿Qué pasará con Miguel Ayala y su mánager tras rescate?, esto reveló Giovanny Ayala

El cantante Giovanny Ayala reveló qué sucederá con su hijo Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja luego de haber sido rescatados por el Gaula este 2 de diciembre.

¿Cómo fue el rescate del hijo de Giovanny Ayala?

Según información oficial de Noticias RCN, Miguel Ayala y Nicolás Pantoja se encontraban en una zona rural del Cauca, donde permanecían en una especie de campamento y fueron liberados gracias a un operativo coordinado por el Gaula y las autoridades competentes.

Estos se mostraron muy felices y emocionados tras reencontrarse con sus respectivas familias luego de tantos días de angustia como relató Miguel Ayala, quien confesó que los primero días por el temor de que les hicieran algo no podían dormir.

¿Qué dijo Giovanny Ayala tras el rescate de su hijo y su mánager?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió un comunicado en el expresó todo su agradecimiento a sus fanáticos por todo el cariño, el apoyo y las oraciones que les brindaron durante todos estos días que fueron tan difíciles para ellos por la incertidumbre de no saber lo que estaba ocurriendo con los jóvenes.

"Queremos iniciar expresando nuestro más profundo agradecimiento por toda la preocupación, el apoyo y la solidaridad que hemos recibido durante estos días tan duros para nuestras familias. Sus mensajes, oraciones y muestras de cariño no han sostenido", escribió.

Asimismo, detalló que pedía disculpas por cualquier inconveniente que pueda causar este ajuste en la comunicación con ustedes.

De igual manera, reveló que este 3 de diciembre Miguel Ayala y Nicolás Pantoja se realizarán sus exámenes médicos correspondientes.

"En horas de la mañana, mi hijo Miguel y su amigo Nicolás estarán cumpliendo con las valoraciones médicas necesarias para continuar con su proceso de recuperación física y emocional tras su liberación. Agradecemos de corazón su compresión, su respeto y la sensibilidad con la que han acompañado todo este proceso", agregó.

Tras su revelación, logró la reacción de sus fieles fanáticos que destacaron también su alegría por el rescate que los jóvenes ya puedan estar en casa con sus familias.