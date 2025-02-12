Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ruddy Rodríguez rompió en llanto tras lamentable pérdida de su mascota

La actriz Ruddy Rodríguez se viste de luto tras el fallecimiento de un ser especial.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Ruddy Rodríguez
Ruddy Rodríguez reveló la pérdida de su perro/AFP: Frazer Harrison

La actriz Ruddy Rodríguez conmovió a miles de sus fanáticos luego de revelar la dolorosa pérdida que atraviesa.

¿Por qué Ruddy Rodríguez está de luto?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, compartió un emotivo video en el que dio a conocer que su mascota, a quien llamó Charlie y la acompañó por 16 años, falleció.

Muerte de mascota de Ruddy rodríguez

Entre lágrimas relató que estuvo junto a su mascota hasta su último segundo de vida y detalló que solo quiere recordar todo lo bonito que vivió junto a él, pues fue su mejor amigo por años.

Destacó que, aunque fue muy doloroso sintió una paz y un alivio cuando se fue debido a que ya estaba muy enfermo.

Asimismo, confesó que por ahora no quiere tener mascotas y que cierra ese ciclo de tenerlas.

¿Qué dijo Ruddy Rodríguez tras la pérdida de su mascota?

La actriz dedicó emotivas palabras de despedida a su mascota, a quien siempre tendrá en su corazón pese a su partida.

"Siempre te recordaré como uno de los seres más bello y noble que he conocido, me hiciste muy feliz durante 16 años 1/2 me reía con tus ocurrencias, locuras, un terremoto de energía (....) tantos países, tantas ciudades, lo que te faltaba era el pasaporte, te doy las gracias por estar en mi vida durante este tiempo , te amé y te amaré siempre mi compañero peludo", escribió.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la pérdida de la mascota de Ruddy Rodríguez?

Luego de su revelación, logró miles de mensajes de colegas y seguidores que le dieron su sentido pésame y empatizaron con su sentimiento tras haber pasado por una pérdida similar.

Muchos le dieron mensajes de aliento y apoyo en este momento difícil para ella, demostrándole todo su cariño.

Muerte del perro de Ruddy Rodriguez

Por ahora, la actriz sigue en su proceso de duelo de su mascota, de quien había estado reportando su delicado estado de salud en los últimos días, y atravesando a su manera este momento tan complejo en su vida de tener que despedir a su fiel acompañante.

