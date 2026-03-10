Hugo García, novio de Isabella Ladera, reapareció tras dolorosa perdida que hoy los enluta

Isabella Ladera y Hugo García enfrentaron una dolorosa pérdida en las últimas horas que llevaron al joven influenciador a viajar de urgencia. Tras varias horas de angustia, ambos reaparecieron en redes sociales.

¿Quién falleció en la familia de Isabella Ladera y Hugo García?

Por medio de una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Hugo García, novio de Isabella Ladera y padre de su segundo hijo, reveló que su abuelita había fallecido en las últimas horas, por lo que tomó un avión de urgencia y así acompañar a su familia en este doloroso momento.

Isabella Ladera comparte fotos de su hija tras la dolorosa pérdida en la familia de Hugo García.

Vale la pena destacar que Isabella no habría podido acompañarlo debido a su avanzado estado de embarazo y las complicaciones que ha tenido a lo largo de él, pero sí estuvo presente por medio de las redes sociales en donde lo consoló con tiernos mensajes de fortaleza.

“Me quedo con haberte dado tu últim@ bisniet@. Buen viaje, mi mamá Bertha. Descansa en paz… dale un abrazo a papá y al abuelo por mí! Te amo”, escribió en aquel momento Hugo García junto a un carrete de fotografías y videos de su abuelita.

¿Qué dijo Hugo García tras reaparecer en redes luego del fallecimiento de su abuela?

Luego de varias horas en las que estuvo alejado de las redes sociales para compartir con su familia en este difícil momento, Hugo García reapareció por medio de sus redes sociales con una serie de fotografías en las que se mostró tranquilo con la situación.

Pues en la primera de ellas compartió una fotografía suya en la que mostró cómo iba vestido, seguida de una serie de publicaciones en las que dejó ver que ya se encontraba de regreso a Miami para reencontrarse con Isabella Ladera y su bebé.

Por su lado, Isabella compartió en su cuenta oficial de Instagram, una fotografía suya en la que expresó que estaba viva, pues en los últimos días no la estaría pasando bien por los dolores de espalda ocasionados por su pancita.