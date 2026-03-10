Murió sobrina de 15 años del reconocido acordeonero colombiano Iván Zuleta; esto se sabe

El reconocido acordeonero y actual Rey Vallenato Iván Zuleta está de luto por el sensible fallecimiento de su sobrina de 15 años, Daniela Zuleta Gnecco.

¿Cómo murió Daniela Zuleta Gnecco, sobrina de Iván Zuleta?

El pasado nueve de marzo en horas de la tarde se conoció la lamentable noticia que enluta a una de las familias más reconocidas del folclor nacional.

Según medios locales de Valledupar, la joven llegó del colegio y se acostó a dormir, pero no despertó jamás.

Sus familiares la encontraron inconsciente y la trasladaron de inmediato al hospital, donde lamentablemente llegó sin signos vitales.

Aunque aún se espera el dictamen oficial para conocer las causas exactas de su muerte, se presume que pudo tratarse de una broncoaspiración.

La noticia generó consternación en los habitantes de la capital del Cesar, especialmente en sus compañeros de grado del colegio Gimnasio del Norte, quienes expresaron su dolor mediante un comunicado.

Por el momento, el Rey Vallenato no se ha pronunciado sobre este lamentable hecho, pero se espera que lo haga en las próximas horas.

Iván Zuleta se convirtió en rey en la 58.ª versión del Festival de la Leyenda Vallenata en el 2025, celebrado precisamente en Valledupar.

Con un paseo y un merengue de la autoría de su abuelo Emiliano Zuleta Baquero, el acordeonero reafirmó el legado de su dinastía en lo más alto de la música vallenata.

¿Con quiénes ha colaborado el acordeonero Iván Zuleta?

Durante su carrera artística ha acompañado a grandes del folclor como Diomedes Díaz, Poncho Zuleta, Churo Díaz e Iván Villazón, entre otros.

Esta prematura partida también golpea a la reconocida política Cielo Gnecco Cerchiaro, tía de la menor, quien ha sido una figura influyente en el departamento del Cesar.

La noticia ha generado mensajes de apoyo y condolencias desde distintos sectores, reflejando que la tragedia no solo afecta a una familia.

Por ahora no se han revelado detalles sobre las exequias de Daniela Zuleta Gnecco, lo que mantiene a la comunidad a la expectativa de cómo se llevará a cabo el último adiós.