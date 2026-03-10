Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Murió sobrina de 15 años del reconocido acordeonero colombiano Iván Zuleta; esto se sabe

La partida de Daniela Zuleta Gnecco enluta a la familia del Rey Vallenato Iván Zuleta y conmueve a Valledupar.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Muere sobrina de Iván Zuleta.
Muere sobrina de Iván Zuleta mientras dormía. (Foto Freepik)

El reconocido acordeonero y actual Rey Vallenato Iván Zuleta está de luto por el sensible fallecimiento de su sobrina de 15 años, Daniela Zuleta Gnecco.

Falleció la sobrina del Rey Vallenato Iván Zuleta.
Falleció la sobrina del Rey Vallenato Iván Zuleta a los 15 años. (Foto de Freepik)

Artículos relacionados

¿Cómo murió Daniela Zuleta Gnecco, sobrina de Iván Zuleta?

El pasado nueve de marzo en horas de la tarde se conoció la lamentable noticia que enluta a una de las familias más reconocidas del folclor nacional.

Según medios locales de Valledupar, la joven llegó del colegio y se acostó a dormir, pero no despertó jamás.

Sus familiares la encontraron inconsciente y la trasladaron de inmediato al hospital, donde lamentablemente llegó sin signos vitales.

Artículos relacionados

Aunque aún se espera el dictamen oficial para conocer las causas exactas de su muerte, se presume que pudo tratarse de una broncoaspiración.

La noticia generó consternación en los habitantes de la capital del Cesar, especialmente en sus compañeros de grado del colegio Gimnasio del Norte, quienes expresaron su dolor mediante un comunicado.

Por el momento, el Rey Vallenato no se ha pronunciado sobre este lamentable hecho, pero se espera que lo haga en las próximas horas.

Iván Zuleta se convirtió en rey en la 58.ª versión del Festival de la Leyenda Vallenata en el 2025, celebrado precisamente en Valledupar.

Con un paseo y un merengue de la autoría de su abuelo Emiliano Zuleta Baquero, el acordeonero reafirmó el legado de su dinastía en lo más alto de la música vallenata.

¿Con quiénes ha colaborado el acordeonero Iván Zuleta?

Durante su carrera artística ha acompañado a grandes del folclor como Diomedes Díaz, Poncho Zuleta, Churo Díaz e Iván Villazón, entre otros.

Esta prematura partida también golpea a la reconocida política Cielo Gnecco Cerchiaro, tía de la menor, quien ha sido una figura influyente en el departamento del Cesar.

Artículos relacionados

La noticia ha generado mensajes de apoyo y condolencias desde distintos sectores, reflejando que la tragedia no solo afecta a una familia.

Por ahora no se han revelado detalles sobre las exequias de Daniela Zuleta Gnecco, lo que mantiene a la comunidad a la expectativa de cómo se llevará a cabo el último adiós.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Revelan la millonaria suma que La Liendra y Dani Duke gastarían en su boda Dani Duke

¿La Liendra y Dani Duke se comprometieron? Filtran millonario presupuesto para su boda

La Liendra y Dani Duke revelaron la millonaria suma que gastarían en su boda y dieron pistas sobre cuándo sería la esperada ceremonia.

Juliana Calderón recordó a su novio a dos meses de la tragedia en la que murió con Yeison Jiménez Juliana Calderón

Juliana Calderón se mostró afectada a dos meses de la muerte de su novio

Juliana Calderón se mostró afectada tras dos meses de la muerte de su novio, quien falleció junto a Yeison Jiménez.

Isabella Ladera aparece con inesperado mensaje tras noticia familiar de Hugo García Talento internacional

Isabella Ladera reaparece en redes con mensaje tras la pérdida de Hugo García: “Estoy viva”

Isabella Ladera reaparece en redes con mensaje que sorprendió tras la noticia de la pérdida de su pareja.

Lo más superlike

Bad Bunny reaparece en Instagram por su cumpleaños 32 Bad Bunny

Bad Bunny reaparece en Instagram por su cumpleaños 32: ¿qué mostró en su nueva foto?

Bad Bunny reaparece en Instagram con una publicación por su cumpleaños 32 y causa revuelo entre su fanaticada.

Lili Díaz arremete contra Dayana Jaimes tras polémica indirecta en redes Martín Elías

Lili Díaz arremete contra Dayana Jaimes tras polémica indirecta en redes: "No ando dándolo por plata”

Exparticipante de La casa de los famosos revela millonaria oferta que recibió fuera de cámaras La casa de los famosos

Exparticipante de La casa de los famosos reveló que le ofrecieron 250 millones por una inesperada propuesta

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?