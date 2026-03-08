Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Westcol hace historia al recibir importante reconocimiento internacional; así lo anunció

Westcol compartió con emoción el reconocimiento que lo posiciona como uno de los creadores digitales más influyentes de la región.

Por: Juan Sebastián Camargo
Westcol recibe el premio.
Westcol recibe el premio a mejor streamer de Latinoamérica. (Foto Tommaso Boddi/AFP)

El reconocido influenciador colombiano Westcol hizo historia al recibir un importante reconocimiento.

Westcol hace historia.
Westcol hace historia en su carrera como streamer. (Foto Arturo Holmes/AFP)

¿Por qué premiaron a Westcol en Argentina?

Mediante sus historias de Instagram, el paisa compartió un video en el que explicó los motivos de su viaje a Argentina.

Allí recibió el premio como mejor streamer de Latinoamérica, un logro que lo llenó de orgullo y que, según sus palabras, representa el fruto de cuatro años de esfuerzo constante en el crecimiento de sus plataformas digitales.

El creador de contenido agradeció a su comunidad por el apoyo incondicional, resaltando que sin ellos nada de esto sería posible.

Aunque confesó que aún no ha tenido tiempo de mostrar todos los detalles de la premiación y su viaje, aseguró que su novia Luisa Castro ha estado registrando cada momento para compartirlos pronto con sus seguidores.

Además, Westcol mostró la suite presidencial en la que se hospeda y adelantó que planea hacer un asado junto a los streamers más reconocidos de Argentina, generando contenido especial para sus fans.

Para el influenciador, este logro es la confirmación de que la disciplina y la constancia pueden abrir puertas en escenarios internacionales.

Este premio lo posiciona como referente en la región y abre nuevas oportunidades de colaboración con creadores de otros países.

¿Luisa Castro, novia de Westcol, quiere ser mamá?

Mientras Westcol disfruta de su reconocimiento, Luisa Castro, su pareja, habló de un tema más personales: su deseo de formar una familia.

La creadora de contenido confesó que ser mamá es uno de sus mayores anhelos y que siempre ha sentido una afinidad especial con los bebés.

Aunque aclaró que aún no está preparada, mencionó que le gustaría tener dos o tres hijos y que pronto podría empezar a considerar esta posibilidad con mayor seriedad.

Westcol no se ha pronunciado directamente sobre el tema, pero en varias ocasiones ha expresado que, si llegara el momento, sería un padre presente y responsable.

