Manuela Gómez sufrió percance de salud en La casa de los famosos; ¿podrá continuar en competencia?

Roberto Velásquez reveló detalles sobre el estado de salud de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 3.

Manuela Gómez tiene problemas físicos en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿Qué problema de salud tuvo Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 3?

La empresaria apareció en la gala del programa con un bastón, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Manuela explicó que sufrió molestias en la columna tras una de las pruebas y que, aunque hizo el esfuerzo de participar en la fiesta, debió retirarse temprano por recomendación del Jefe.

Roberto Velásquez, panelista del programa, se refirió a la situación y aclaró el panorama sobre el futuro de la participante en la competencia.

Destacó la labor de la producción, que estuvo pendiente desde el primer momento y que continúa acompañando el proceso de recuperación de Manuela.

Según explicó, el equipo médico evalúa constantemente cómo responde su cuerpo a los tratamientos, pues la prioridad es que ningún famoso exponga su salud en el juego.

¿Manuela Gómez continuará en La casa de los famosos Colombia 3?

Por ahora, Manuela sigue en el reality con ayuda de un bastón y con la esperanza de una recuperación rápida.

La buena noticia para ella es que esta semana no está en la placa de nominados, lo que le permite enfocarse en su bienestar sin la presión de los votos.

Aunque su fandom se mostró preocupado, la empresaria ha demostrado fortaleza y compromiso con la experiencia, manteniéndose activa en las dinámicas pese a las limitaciones físicas.

Hoy fue el brunch y los nominados discutieron sobre las alianzas y los jugadores más convenientes.

En medio de la conversación, Eidevin señaló a Alejandro Estrada como “lambón” por su cercanía con Alexa Torrex, a quien considera una de las más fuertes en las votaciones.

Alexa, sin embargo, dejó claro que no se deja manipular y que mantiene su propio juego.

Después de las tensiones, los habitantes vivieron dos celebraciones especiales. Los hombres del programa rindieron homenaje a las mujeres por su día con flores y trajes de mariachis, mientras que Juan Palau celebró su cumpleaños rodeado de sus compañeros, quienes se unieron para desearle lo mejor.

