Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Manuela Gómez sufrió percance de salud en La casa de los famosos; ¿podrá continuar en competencia?

Manuela Gómez apareció con bastón en la gala y dejó a todos atentos a lo que pueda pasar con su futuro en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Revelan detalles sobre el estado de salud de Manuela Gómez.
Revelan detalles sobre el estado de salud de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Roberto Velásquez reveló detalles sobre el estado de salud de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 3.

Manuela Gómez tiene problemas físicos.
Manuela Gómez tiene problemas físicos en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué problema de salud tuvo Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 3?

La empresaria apareció en la gala del programa con un bastón, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Manuela explicó que sufrió molestias en la columna tras una de las pruebas y que, aunque hizo el esfuerzo de participar en la fiesta, debió retirarse temprano por recomendación del Jefe.

Roberto Velásquez, panelista del programa, se refirió a la situación y aclaró el panorama sobre el futuro de la participante en la competencia.

Artículos relacionados

Destacó la labor de la producción, que estuvo pendiente desde el primer momento y que continúa acompañando el proceso de recuperación de Manuela.

Según explicó, el equipo médico evalúa constantemente cómo responde su cuerpo a los tratamientos, pues la prioridad es que ningún famoso exponga su salud en el juego.

¿Manuela Gómez continuará en La casa de los famosos Colombia 3?

Por ahora, Manuela sigue en el reality con ayuda de un bastón y con la esperanza de una recuperación rápida.

La buena noticia para ella es que esta semana no está en la placa de nominados, lo que le permite enfocarse en su bienestar sin la presión de los votos.

Aunque su fandom se mostró preocupado, la empresaria ha demostrado fortaleza y compromiso con la experiencia, manteniéndose activa en las dinámicas pese a las limitaciones físicas.

Hoy fue el brunch y los nominados discutieron sobre las alianzas y los jugadores más convenientes.

Artículos relacionados

En medio de la conversación, Eidevin señaló a Alejandro Estrada como “lambón” por su cercanía con Alexa Torrex, a quien considera una de las más fuertes en las votaciones.

Alexa, sin embargo, dejó claro que no se deja manipular y que mantiene su propio juego.

Después de las tensiones, los habitantes vivieron dos celebraciones especiales. Los hombres del programa rindieron homenaje a las mujeres por su día con flores y trajes de mariachis, mientras que Juan Palau celebró su cumpleaños rodeado de sus compañeros, quienes se unieron para desearle lo mejor.

ENTÉRATE DE TODO EN LA GALA HOY A LAS 8 DE LA NOCHE POR EL CANAL RCN. Y DISFRUTA DE 24/7 por la App

Manuela se recupera.
Manuela se recupera de una lesión en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Eidevin dice que Alejandro Estrada es el más "lambón". Alejandro Estrada

Eidevin tildó de "lambón" a Alejandro Estrada en el brunch de La casa de los famosos Colombia

Eidevin puso en duda la transparencia de Alejandro Estrada, asegurando que su cercanía con Alexa es conveniencia.

Juanda Caribe habló de la relación. Juanda Caribe

Juanda Caribe opinó sobre el romance de Eidevin López y Mariana Zapata: "Tienen un shipeito"

Juanda Caribe analizó la relación entre Eidevin López y Mariana Zapata, resaltando las limitaciones de su vínculo en el reality.

Andrés Gómez, esposo de Beba reaparece en redes tras rumores de infidelidad de ella con Juanse Quintero La casa de los famosos

Andrés Gómez, esposo de Beba reaparece en redes tras rumores de infidelidad de ella con Juanse Quintero

Tras reciente comentario de Beba hacia Juanse Quintero, Andrés Gómez, su esposo, llamó la atención al reaparecer en redes.

Lo más superlike

Varios cantantes han pasado. MasterChef Celebrity Colombia

Estos son los cantantes que han pasado por las cocinas de MasterChef Celebrity Colombia

La cocina de MasterChef Celebrity Colombia se convirtió en un espacio donde 15 cantantes han mostrado creatividad culinaria.

Maluma es comparado con Diomedes Díaz por camiseta Maluma

Maluma genera revuelo con look y es comparado con Diomedes Díaz, ¿se parecen?

Famoso actor que atraviesa última etapa de vida se pronunció nuevamente en redes: ¿qué dijo? Talento internacional

Famoso actor que atraviesa última etapa de vida se pronunció nuevamente en redes: ¿qué dijo?

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?