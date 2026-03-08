Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Eidevin tildó de "lambón" a Alejandro Estrada en el brunch de La casa de los famosos Colombia

Eidevin puso en duda la transparencia de Alejandro Estrada, asegurando que su cercanía con Alexa es conveniencia.

Por: Juan Sebastián Camargo
Eidevin arremetió contra Alejandro Estrada en el brunch de La casa de los famosos Colombia 3.

¿Por qué Eidevin tildó de “lambón” a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

Durante la dinámica de preguntas entre los nominados, el influenciador señaló directamente al actor como el compañero más “lambón” y conveniente.

El comentario generó tensión en la mesa, pues Eidevin aseguró que Alejandro se acerca a Alexa Torrex por ser una de las más fuertes en las votaciones, incluso apoyándola en situaciones que considera equivocadas.

Según su percepción, Estrada busca avanzar en el juego bajo la sombra de Alexa, aprovechando su popularidad para mantenerse vigente en la competencia.

El influenciador explicó que ha notado cómo Alejandro aconseja constantemente a Alexa y direcciona sus decisiones, lo que para él es una estrategia calculada.

Aunque reconoce que la amistad puede ser genuina, insiste en que la intención principal es beneficiarse de la fuerza que ella tiene frente al público.

¿Qué opinó Alexa Torrex cuando Eidevin trató de “lambón” a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

Alexa, por su parte, respondió y aclaró que, aunque escucha a Alejandro como amigo, no significa que siga cada una de sus recomendaciones.

La cucuteña afirmó que tiene su propio juego definido y que solo toma lo que le conviene de cada consejo, sin obedecer a nadie.

Yuli Ruiz intervino para defender a Alejandro, asegurando que su cercanía con Alexa no es reciente ni oportunista, pues desde el primer día ha mostrado interés en apoyarla sin importar si era fuerte en las votaciones.

Para la modelo, el actor es transparente y busca el bienestar de su grupo, más allá de las estrategias individuales.

Alexa reforzó su postura al señalar que, aunque sus compañeros no lo crean, ella distingue quién se le acerca con doble intención.

Reconoció que el respaldo del público la convierte en un punto de referencia dentro de la casa, pero dejó claro que no se deja manipular por nadie.

La tensión entre Eidevin y Alejandro se suma a la dinámica de competencia que cada semana se intensifica.

Con los nominados en la cuerda floja, la expectativa crece por conocer quién será el próximo eliminado.

