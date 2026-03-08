Juanda Caribe opinó sobre el romance de Eidevin López y Mariana Zapata: "Tienen un shipeito"

El humorista Juanda Caribe no pudo evitar dar su opinión sobre el romance entre Eidevin y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3.

Juanda Caribe aconseja a Mariana Zapata y Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿Qué opinó Juanda Caribe sobre el romance entre Eidevin y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3?

Luego de una animada fiesta con la presencia de Hombres a la plancha, en la que cantó y bailó Marcelo Cezán, y de una tanda de vallenato con Martín Elías Jr., los participantes aprovecharon para conversar sobre los temas más comentados dentro de la casa.

Mariana y Eidevin se convirtieron en protagonistas de la charla, permitiendo que Juanda Caribe opinara sobre su nuevo romance, el cual no ha comenzado con la fuerza esperada.

El barranquillero aseguró que lo que se percibe entre ellos es un “shipeito” forzado, sin fluidez, y que la relación parece limitada desde el inicio.

Para Juanda, si se toma la decisión de iniciar un vínculo, debe asumirse con claridad y sin cohibirse, pues el público lo percibe de la misma manera, sea grande o pequeño.

El humorista les recomendó respetar los espacios dentro de la casa para que la atención no se centre únicamente en su romance y no se convierta en un obstáculo para la creación de contenidos.

Reconoció que entiende la postura de Mariana, quien no quiere que sus compañeros ni el público piensen que su aporte se limita a una relación sentimental.

Sin embargo, Juanda fue claro en que, si ya dieron el paso, deben asumirlo con actitud y transparencia.

Además, comparó su vínculo con el de otras parejas del reality, como Alejandro Estrada y Yuli Ruiz, asegurando que para los seguidores no hay diferencia entre un romance abierto y uno que intenta ocultarse.

¿Qué respondió Mariana Zapata ante las impresiones de Juanda Caribe sobre su relación con Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3?

Mariana replicó que, aunque intenten estar distanciados y generar contenidos separados, los momentos de cercanía siempre serán los que el público resalte.

Por eso, expresó que prefiere que las cosas fluyan fuera del reality, donde no haya tanta presión ni exposición.

La influenciadora también confesó que sus amigas y personas cercanas le aconsejaron no iniciar una relación dentro del programa, pero que inevitablemente sucedió.

Su intención es que el vínculo avance de manera lenta pero segura, sin que se convierta en algo pasajero.

Mariana dejó claro que quiere autenticidad y que no desea que su participación se reduzca a un romance.