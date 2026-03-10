Una triste noticia conmocionó a la comunidad de redes sociales luego de que se confirmara la muerte de la hija de una reconocida influencer fitness.

La creadora de contenido compartió públicamente la noticia a través de sus plataformas digitales, donde expresó el profundo dolor que atraviesa junto a su familia tras la pérdida.

La publicación generó una ola de mensajes de apoyo de seguidores y otras figuras del mundo digital, quienes enviaron palabras de solidaridad y acompañamiento en este difícil momento.

Influencer Sarah Green confirma la muerte de su hija de 23 años y conmueve en redes. (Foto FreePik)

¿Quién era la influencer reconocida?

Se trata de Sarah Green, una creadora de contenido enfocada en temas de fitness, bienestar y estilo de vida saludable, que cuenta con más de 90 mil seguidores en redes sociales.

A lo largo de los años, Green ha construido una comunidad que sigue de cerca su rutina de ejercicio, consejos de salud y momentos de su vida personal.

Fue la propia influencer quien dio a conocer la noticia a través de un emotivo mensaje dedicado a su hija. En la publicación expresó el dolor que siente su familia tras la pérdida de la joven.

“Mi hermosa hija, Honor. Mi bebé por siempre. Nuestros corazones están rotos. No hay palabras para este dolor. Como su familia y sus amigos más cercanos, nos estamos sosteniendo y apoyándonos en nuestra fe para atravesar cada día”, escribió.

En el mismo mensaje también pidió respeto por la privacidad de su familia en este momento tan difícil y agradeció las muestras de cariño de quienes han querido acompañarlos.

“Por favor respeten nuestra privacidad en este dolor insoportable y, para quienes desean ayudar, oren por nosotros”, agregó.

¿Cuál fue la causa de muerte de la hija de Sarah Green?

El pasado domingo 8 de marzo, Green volvió a pronunciarse en redes sociales al compartir un homenaje dedicado a su hija. En su cuenta de Instagram publicó un carrusel de fotografías donde aparecen juntas en distintos momentos de su vida.

El mensaje que acompañó las imágenes fue breve, pero profundamente emotivo: “Mi niña… Si tan solo el amor te hubiera podido salvar”.

Hasta el momento, la familia no ha confirmado oficialmente cuál fue la causa de muerte de la joven, quien tenía 23 años. Sin embargo, algunos detalles compartidos por la influencer generaron especulación entre los usuarios.

En el texto de la publicación, Green incluyó inicialmente varios hashtags que luego fueron eliminados. Entre ellos se encontraban frases como “di no a las dr0gas”, “adicción”, “ket4mina” y “salud mental”, lo que llevó a algunos seguidores a pensar que la situación podría estar relacionada con estos temas.

Además, la influencer informó que el próximo 18 de marzo se realizará una celebración en honor a la vida de su hija Honor en Estados Unidos. En el anuncio explicó que, en lugar de llevar flores, quienes deseen acompañar a la familia pueden realizar donaciones a una fundación dedicada al apoyo en salud mental.