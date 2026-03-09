Isabella Ladera comparte fotos de su hija tras la dolorosa pérdida en su familia con Hugo García

Isabella Ladera volvió a mostrarse activa en redes sociales luego de que se confirmara un momento difícil para su familia.

La creadora de contenido compartió recientemente algunas imágenes de su hija Mía Antonella, apenas unas horas después de que se conociera la pérdida de un familiar cercano de su pareja, Hugo García.

Las publicaciones llamaron la atención de sus seguidores, quienes han seguido de cerca la vida de la influencer y su familia a través de las plataformas digitales. A pesar del momento de duelo, Isabella decidió compartir algunos instantes cotidianos junto a su pequeña.

En medio del duelo familiar, Isabella Ladera comparte tiernas fotos de su hija. (Foto Ivan Apfel / AFP)

¿Qué compartió Isabella Ladera de su hija?

En sus historias, Isabella publicó una fotografía de su hija Mía Antonella mientras disfrutaba de una comida.

Junto a la imagen escribió un breve mensaje que conmovió a sus seguidores: “6 años en dos días”, en referencia al próximo cumpleaños de la niña.

Mía, fruto de la relación anterior de Isabella con el influencer Islander, ha crecido prácticamente frente a las cámaras y en redes sociales. Su madre suele compartir momentos importantes de su vida, desde celebraciones hasta instantes cotidianos que muestran el vínculo cercano que mantienen.

Tiempo después, la influencer volvió a publicar otra imagen de su hija, pero esta vez de cuando era apenas una bebé. En la fotografía, Isabella acompañó el recuerdo con un mensaje lleno de cariño: “tesoro de mi alma”.

Las publicaciones generaron múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes suelen expresar afecto por la pequeña y por la relación que mantiene con su madre.

¿Quién fue el familiar que Isabella Ladera y Hugo García perdieron?

La noticia del fallecimiento fue compartida por Hugo García a través de sus redes sociales. El influencer anunció con un emotivo mensaje la muerte de su abuela, María Bertha Monteverde Mozan, una figura muy importante dentro de su familia.

Hugo publicó una serie de fotografías junto a su abuela acompañadas de un mensaje profundamente emotivo.

“Me quedo con haberte dado tu último bisniet@. Buen viaje, mi mamá Bertha. Descansa en paz… dale un abrazo a papá y al abuelo por mí. Te amo”, escribió.

Isabella Ladera también reaccionó a la publicación y dejó un comentario lleno de afecto: “madre hermosa por siempre”, acompañado de un corazón.

Además, Hugo compartió en sus historias varias imágenes relacionadas con el funeral y su despedida. Entre ellas publicó fotografías mientras viajaba para llegar a la ceremonia y mensajes dedicados a su abuela como: “QEPD mamita hermosa”.

En otra imagen se observa el carro fúnebre rodeado de flores, acompañado del mensaje: “llena de flores siempre como te gustaba”. También expresó su tristeza con la frase: “te voy a extrañar tanto”.

Posteriormente compartió una fotografía de la tumba donde escribió: “al final juntos”, en referencia a que su abuela ahora descansa junto a su esposo. En otra historia señaló que también se encuentra cerca de la tumba de su padre, a quien dedicó un emotivo mensaje: “Hola papi. Te amo mucho”.

El padre de Hugo García falleció en el año 2012, mientras que su abuelo murió varios años antes.

Por su parte, todo indica que Isabella Ladera no habría podido acompañar a Hugo durante el funeral debido al avanzado estado de su embarazo. Según se ha comentado en redes, la influencer estaría entrando en su tercer trimestre de gestación.