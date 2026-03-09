Johanna Fadul tiene curiosa reacción al detalle de Juanse Quintero tras lo dicho por Beba
Juanse Quintero le celebró el Día de la Mujer a Johanna Fadul y ella tuvo una curiosa reacción tras la polémica con Beba.
Luego de que se viralizara una conversación entre Beba y Mariana en La casa de los famosos Colombia, en la que la creadora de contenido aseguraba que el actor Juanse Quintero, le habría escrito por redes sociales, Johanna Fadul ha estado compartiendo sus reacciones tras la situación.
¿Qué mostró Juanse Quintero sobre Johanna Fadul en el Día de la Mujer?
El también actor compartió en sus historias de Instagram un video en el que se observa una curiosa reacción de Johanna Fadul durante una celebración por el Día de la Mujer.
A través de sus historias, Juanse Quintero mostró una experiencia que vivieron en un restaurante mientras disfrutaban de un postre especial.
En el video se observa una mesa decorada con diferentes elementos dulces y, en el centro, un huevo de chocolate que debía romperse con un pequeño palo para que el contenido cayera sobre una base adornada con otros postres.
En las imágenes aparece Johanna Fadul tomando el palo para romper el huevo de chocolate.
La actriz lo hace con firmeza hasta que se rompe y el contenido cae sobre el escenario preparado para el postre por supuesto que el momento fue compartido por el propio actor como parte de la celebración.
El gesto de la actriz y la manera en la que rompió el chocolate generaron comentarios entre algunos internautas.
¿Qué dijo Beba sobre Juanse Quintero en La casa de los famosos que generó la molestia en Johanna Fadul?
El pasado sábado, durante una conversación dentro de la casa más famosa, Beba le comentó a Mariana que, según ella, Juanse Quintero le habría enviado un mensaje a través de Instagram.
Las palabras de la creadora de contenido comenzaron a circular en redes sociales, lo que generó reacción en Johanna Fadul donde publicó varios contenidos en los que se refirió arremetiendo contra Beba.
Por su parte, Juanse Quintero también se pronunció y aseguró que lo dicho por Beba no era cierto.
La pareja, que lleva más de una década de relación, suele compartir este tipo de contenido en sus redes sociales, en muchas ocasiones con humor.
