Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García se mostró molesta tras comparación con Yuli Ruiz: “Yo fui más que llanto"

Karina García se mostró molesta tras las comparaciones con Yuli Ruiz. La influencer explicó por qué son jugadoras diferentes.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Karina García se mostró molesta tras comparación con Yuli Ruiz
Karina García es comparada con Yuli Ruiz / (Fotos del Canal RCN)

Karina García volvió a aparecer en la conversación digital luego de que internautas la compararan con Yuli Ruiz, participante de La casa de los famosos Colombia. Su respuesta generó comentarios en redes.

Artículos relacionados

¿Qué comentario recibió Karina García sobre Yuli Ruiz?

La conversación comenzó cuando en redes sociales varios usuarios compararon a Karina García con Yuli Ruiz, actual participante de La casa de los famosos Colombia. En uno de los comentarios que circuló en plataformas digitales, una usuaria aseguró que Yuli sería una “Karina 2.0”, señalando similitudes entre ambas dentro del reality.

¿Qué comentario recibió Karina García sobre Yuli Ruiz?
Karina García es comparada con Yuli Ruiz / (Fotos del Canal RCN)

Ese mensaje llegó hasta Karina, quien decidió responder públicamente. Tras su reacción, los internautas destacaron que el comentario no fue bien recibido.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Karina García a la comparación con Yuli Ruiz?

Karina García respondió al comentario y dejó claro que no está de acuerdo con que la comparen con otras participantes del reality. Según explicó, considera que su paso por La casa de los famosos Colombia fue único.

¿Cómo reaccionó Karina García a la comparación con Yuli Ruiz?
Karina García envía respuestas a quienes la comparan con Yuli Ruiz / (Fotos del Canal RCN)

Durante su intervención, también mencionó que conoce a Yuli Ruiz y que tiene una buena percepción sobre ella. Sin embargo, señaló que ambas participan de manera diferente dentro del formato.

“No, mi amor, a mí no me compares, porque yo soy totalmente diferente”, expresó.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Karina García sobre Yuli Ruiz?

García añadió que, aunque tiene una buena relación con Yuli Ruiz, no se siente identificada con las comparaciones que han surgido en redes sociales. Según explicó, durante su participación buscó mostrarse de forma auténtica frente a las cámaras.

"Conozco a Yuli y la aprecio, pero acá estamos hablando de dos jugadoras totalmente diferentes", afirmó.

La exparticipante también señaló que cada concursante construye su propia forma de participar dentro del reality, por lo que considera que las dinámicas y decisiones de cada jugador representan estilos distintos dentro del programa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karola en La casa de los famosos Colombia. Talento nacional

Martín Elías Jr. le hizo sorpresiva petición al Jefe de La casa de los famosos, ¿reencuentro con Karola?

El cantante Martín Elías causó furor en redes sociales al reaparecer con inesperado mensaje dirigido al Jefe de La casa de los famosos Colombia.

Alexa Torrex, Tebi Bernal y Jhorman Toloza en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Prometido de Alexa Torrex estalló tras supuesto 'shippeo' de ella con Tebi Bernal: ¿qué dijo?

Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrez, no se quedó callado y se refirió sin filtros frente al polémico tema.

La Liendra habla de matrimonio. La Liendra

La Liendra sorprendió al hablar de casarse con Dani Duke y confesó cuánto gastaría en la boda

La Liendra sorprendió al revelar que su unión con Dani Duke sería primero simbólica y luego una celebración descomunal.

Lo más superlike

Así reaccionó Lorena Altamirano tras la eliminación de Juanse de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Así reaccionó Lorena Altamirano tras la eliminación de Juanse de La casa de los famosos Colombia

Tras la reciente eliminación de Juanse Laverde de Lacasa de los famosos Col, Lorena Altamirano compartió su reacción en redes.

Kylian Mbappé y Ester Expósito avivan rumores de romance Ester Expósito

Mbappé y Ester Expósito avivaron rumores de romance tras ser captados saliendo juntos de un hotel

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras batalla contra el cáncer cerebral: ¿quién? Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras batalla contra cáncer cerebral: ¿quién?

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?