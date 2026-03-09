Karina García se mostró molesta tras comparación con Yuli Ruiz: “Yo fui más que llanto"

Karina García volvió a aparecer en la conversación digital luego de que internautas la compararan con Yuli Ruiz, participante de La casa de los famosos Colombia. Su respuesta generó comentarios en redes.

¿Qué comentario recibió Karina García sobre Yuli Ruiz?

La conversación comenzó cuando en redes sociales varios usuarios compararon a Karina García con Yuli Ruiz, actual participante de La casa de los famosos Colombia. En uno de los comentarios que circuló en plataformas digitales, una usuaria aseguró que Yuli sería una “Karina 2.0”, señalando similitudes entre ambas dentro del reality.

Ese mensaje llegó hasta Karina, quien decidió responder públicamente. Tras su reacción, los internautas destacaron que el comentario no fue bien recibido.

¿Cómo reaccionó Karina García a la comparación con Yuli Ruiz?

Karina García respondió al comentario y dejó claro que no está de acuerdo con que la comparen con otras participantes del reality. Según explicó, considera que su paso por La casa de los famosos Colombia fue único.

Durante su intervención, también mencionó que conoce a Yuli Ruiz y que tiene una buena percepción sobre ella. Sin embargo, señaló que ambas participan de manera diferente dentro del formato.

“No, mi amor, a mí no me compares, porque yo soy totalmente diferente”, expresó.

¿Qué dijo Karina García sobre Yuli Ruiz?

García añadió que, aunque tiene una buena relación con Yuli Ruiz, no se siente identificada con las comparaciones que han surgido en redes sociales. Según explicó, durante su participación buscó mostrarse de forma auténtica frente a las cámaras.

"Conozco a Yuli y la aprecio, pero acá estamos hablando de dos jugadoras totalmente diferentes", afirmó.

La exparticipante también señaló que cada concursante construye su propia forma de participar dentro del reality, por lo que considera que las dinámicas y decisiones de cada jugador representan estilos distintos dentro del programa.