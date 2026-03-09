Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Equipo de Beba emitió un comunicado tras polémica en La casa de los famosos Colombia

El equipo de la actual participante de La casa de los famosos Colombia, expresó su rechazo hacia los mensajes negativos que circulan en redes sociales.

Beba en La casa de los famosos Colombia 2026-
Equipo de Beba se pronunció en un reciente comunicado. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, el equipo que representa a Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba, emitió un comunicado en redes sociales en el que se refirió a la situación a la se ha visto expuesta la creadora de contenido respecto a su participación en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dice el reciente comunicado del equipo de Beba en medio de su participación en La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con el pronunciamiento del equipo de trabajo de la actual participante del reality de convivencia, se han identificado diversos mensajes por parte de los internautas y seguidores del programa, en los que abiertamente se han referido de manera negativa a la joven e incluso han lanzado duras advertencias en su contra.

"Rechazamos de manera categórica cualquier manifestación que promueva la vi0l3nc1a, el ac0s0 o la int1midaci0n, especialmente aquellas que hacen referencia a agr3siones físic4s o s3xuales", señala específicamente el texto.

Así mismo, el documento afirma que, este tipo de conductas y opiniones sobre la influenciadora afectan la dignidad humana y vulneran los derechos fundamentales de cada persona, pues con sus palabras hicieron énfasis en que, el hecho de que ella haga parte de un programa con alta exposición como lo es La casa de los famosos Colombia, no implica que renuncie a los derechos que tiene como ciudadana.

“La participación de Beba en un formato de entretenimiento de alta exposición no implica, en ningún caso, la renuncia a sus derechos a la integridad, al buen nombre, a la honra, a la imagen y a la seguridad personal”, declararon.

Por último, el equipo de trabajo de la concursante de esta tercera temporada, insistió en la importancia de siempre respetar el derecho a la propia imagen, por lo que no dudaron en solicitarle a terceros a abstenerse de utilizar la imagen de Beba para la creación de contenido para sus redes sociales sin una previa autorización.

