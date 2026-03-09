Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Dani Duke recreó audio viral de Mariana Zapata y causó furor en redes: "no es la cámara..."

Dani Duke no se aguantó y también se unió a la tendencia en redes sociales para hacer su propia versión del audio viral de Mariana Zapata.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Dani Duke y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.
Dani Duke recreó audio viral de Mariana Zapata. Foto | Canal RCN.

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, sigue apoderándose de las tendencias en redes sociales, pues además de los momentos polémicos del reality, hay otros más divertidos que se han hecho virales en las plataformas digitales.

¿Cuál fue el audio viral que recreó Dani Duke de Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Uno de ellos fue el que decidió recrear en los últimos días Dani Duke, quien no desaprovechó la oportunidad para unirse al 'trend' y hacer su propia versión del video en el que Mariana Zapata, participante de esta tercera temporada, dio algunos tips para posar en una sesión de fotos.

"Entonces es conocerte, saber el ángulo en el que te ves más delgada, no es la cámara, es la pose, entonces primero conocerse, les voy a dar un tip que me funcionó", es un fragmento del video clip que hizo la influenciadora en el que imitó a Mariana.

En la grabación, que rápidamente obtuvo cientos de likes y reproducciones, Dani, quien desde siempre se ha mostrado como una fiel televidente del programa, bromeó con la situación y desató risas entre los internautas.

¿Cuál es el audio viral de Mariana Zapata que hizo Dani Duke?

El comentado audio de la influenciadora antioqueña y actual habitante de la casa, corresponde a una participación de la joven en una actividad del reality en la que cada uno debía exponer frente a todos su talento, dinámica que ella aprovechó para sacarle el máximo provecho y enseñarles a sus compañeros algunos trucos para posar frente a la cámara.

La Liendra y Dani Duke posando a la cámara.
Dani Duke bromeó al recrear momento viral de Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

De manera sorpresiva, la actuación de la joven y sus consejos, fueron tomados de forma jocosa por la audiencia, quienes hicieron de ese momento uno de los más divertidos en lo que va de la temporada, incluso, además del audio, también circula una imagen que rápidamente se convirtió en meme.

Por ahora, la paisa, junto a los demás concursantes de esta edición del reality de convivencia, continúan dando lo mejor de sí mismos en la competencia, pues conforme avanza el juego, el ambiente al interior se pone mucho más complicado.

Mariana Zapata posando a la cámara.
Este es el audio viral que Dani Duke recreó de Mariana Zapata. Foto | Canal RCN.
