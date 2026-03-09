Jenny López reapareció en redes tras problema con Jhonny Rivera en su luna de miel: “apareció”

La joven cantante Jenny López y su esposo Jhonny Rivera emprendieron un nuevo viaje a territorio europeo para disfrutar de su luna de miel en medio de compromisos laborales. Sin embargo, su viaje se vio empañado por un problema que tuvieron durante esta travesía que parece haberse resuelto en las últimas horas.

¿Cuál fue el problema que tuvo Jenny López y Jhonny Rivera en su luna de miel?

Poco después de llegar a su lugar de destino Jenny López sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al compartir un corto audiovisual en el que comentaba que una de sus maletas en las que llevaba toda su ropa casual para disfrutar de su luna de miel con Jhonny Rivera se había extraviado durante su vuelo.

Jenny López mostró su preocupación por lo que le sucedió. (Foto Canal RCN)

La joven cantante acudió a las redes para pedirle a la persona que quizá tenía su maleta se contactara con ella para poder recuperar sus pertenencias: “No había nada de valor, solo ropa, vestidos de baño y zapatos que son un descuadre (…) estoy con estos tenis y voy a salir con esto en todas las fotos mientras compro otros”.

¿Jenny López solucionó el problema que se presentó en su luna de miel con Jhonny Rivera?

El tema quedó hasta ahí, pero durante la mañana de este lunes 9 de marzo, la artista reapareció por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, con una nueva actualización sobre esta lamentable situación. Esto, luego de que muchos de sus seguidores le preguntaran qué había sucedido al respecto.

Jenny explicó que efectivamente su maleta había aparecido, aunque se encontraba en el aeropuerto de Bogotá.

“La maleta se quedó en Bogotá, pero como nosotros estamos de gira; antier estuvimos en Valencia, ayer y hoy en Barcelona, entonces como que no ha habido un punto fijo”.

Al no contar con un lugar fijo para reclamar la maleta en caso de que sea enviada por la aerolínea, ha tenido que seguir improvisando con sus prendas durante la luna de miel.

Jhonny Rivera inicia su gira junto a Jenny López / (Foto del Canal RCN y Freepik)

“Estos días me ha tocado bandearme con lo que traía y comprar sacos y demás porque está haciendo bastante frío”.

Sin embargo, Jenny mencionó que una persona que viajará desde Colombia hasta donde ellos se encuentran le hará el favor de llevar su maleta y así continuar con esta travesía de manera tranquila.