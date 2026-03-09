Reconocida presentadora sorprendió al casarse con ella misma: así fue la boda

Silvia Corzo, una de las periodistas con mayor reconocimiento a nivel nacional, recientemente captó la atención del público al compartir detalles de lo que fue la celebración de una ceremonia en la que decidió casarse consigo misma.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro se viste de luto tras lamentable pérdida: con esta foto lo despidió en sus redes

¿Silvia Corzo se casó con ella misma? Así fue la particular ceremonia de la periodista

De acuerdo con las publicaciones que compartieron colegas y amigos que fueron invitados, la ceremonia se llevó a cabo este fin de semana en un ambiente campestre y contó con un grupo reducido de personas que se dieron cita en este lugar para acompañarla en este momento tan especial.

Artículos relacionados La casa de los famosos La casa de los famosos Colombia: tres participantes fueron sancionados por El Jefe, ¿por qué?

Para la celebración, la comunicadora optó por llevar un vestido largo en tonos claros que acompañó con un ramo de flores que más tarde lanzó entre las mujeres presentes, tal y como se hace en las bodas tradicionales.

Artículos relacionados La casa de los famosos Dani Duke recreó audio viral de Mariana Zapata y causó furor en redes: "no es la cámara..."

¿Qué dijo Silvia Corzo durante la ceremonia en la que se casó con ella misma?

Durante este momento 1ntimo que Silvia compartió con las personas más cercanas a su vida, realizó unos votos simbólicos en los que reiteró su deseo de ponerse por encima de todas las cosas, ser su prioridad y siempre velar por su cuidado.

“Hoy me elijo, le digo que si a la vida y me digo que si me acepto a estar siempre para mi. Prometo cuidarme, escucharme y no abandonarme nunca más. Elijo amarme para así poder amar mejor. Si algún día vuelvo a caminar de la mano con alguien o de alguien será para compartir desde la libertad, desde la verdad y el respeto por ser quien soy”, señaló.

En medio de sus sentidas palabras, Corzo también insistió en la importancia de siempre acompañarse en los momentos difíciles, además de expresar su deseo de poder sentirse tranquila de estar en un lugar en el que no tiene que pedir perdón por ser la mujer que es, reafirmando que solo quiere caminar de la mano de "aquel que la lleva hasta el padre", quien es su jefe y su guía.

Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la boda, fue cuando su hijo Pablo Toro le dedicó unas amorosas palabras en las que manifestó sentirse orgulloso de su mamá por tener la valentía de escogerse, aunque esto para muchos resulte fácil.