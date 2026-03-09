Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mbappé y Ester Expósito avivaron rumores de romance tras ser captados saliendo juntos de un hotel

Kylian Mbappé y Ester Expósito avivaron rumores de romance tras salir juntos de un hotel en París; todo quedó registrado en video.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Kylian Mbappé y Ester Expósito avivan rumores de romance
Kylian Mbappé y Ester Expósito fueron captados saliendo juntos de un hotel en París. (Fotos: AFP)

En los últimos días, Ester Expósito y Kylian Mbappé se apoderaron de las tendencias luego de que surgieran rumores sobre un posible romance entre ellos.

¿Cómo comenzaron los rumores de romance entre Ester Expósito y Kylian Mbappé?

Los rumores surgieron después de que la actriz española y el futbolista francés fueran vistos en momentos en ciudades como Madrid y París, lo que despertó la curiosidad de seguidores y fanáticos de ambos.

A finales de febrero los comentarios sobre una posible relación entre la actriz y el futbolista comenzaron a circular en rede sociales, cuando diversas cuentas aseguraron que ambos habían sido vistos juntos en Madrid.

Lo que despertó la atención entre los seguidores pues se les vio saliendo de un bar Madrid y posteriormente se les vio de nuevo en París saliendo de un restaurante con vista a la Torre Eiffel.

Kylian Mbappé y Ester Expósito avivan rumores de romance
Kylian Mbappé y Ester Expósito fueron captados saliendo juntos de un hotel en París. (Foto: AFP)

Incluso una fotografía difundida en internet generó reacciones entre los usuarios, pues algunos afirmaban que mostraba a la actriz y al futbolista con una visible cercanía.

¿Qué se sabe sobre la presunta relación amorosa entre Ester Expósito y Kylian Mbappé?

Las versiones sobre los encuentros entre ambos señalan que coincidieron en París mientras cada uno se encontraba allí por diferentes motivos.

La actriz asistía a eventos relacionados con la Semana de la Moda, mientras que el futbolista se encontraba en la ciudad durante su proceso de recuperación por una lesión.

Ahora, un nuevo video se les vio saliendo del mismo hotel en la capital francesa antes de viajar posteriormente a Madrid. De nuevo la coincidencia alimentó aún más los rumores en redes sociales.

Kylian Mbappé y Ester Expósito avivan rumores de romance
Kylian Mbappé y Ester Expósito fueron captados saliendo juntos de un hotel en París. (Foto: AFP)

Hasta el momento, ni Ester Expósito ni Kylian Mbappé han realizado declaraciones públicas confirmando o desmintiendo una relación, pero sí los seguidores de la pareja están atentos a cualquier movimiento que hagan.

Kylian Mbappé por su parte ha tenido su vida amorosa mayormente privada, se le vinculó en 2022, con la modelo francesa Inés Rau con quien fue visto en eventos públicos.

Luego estuvo en medio de rumores de romance con la modelo belga Stephanie Rose Bertram y ahora con la actriz Ester Expósito.

 

