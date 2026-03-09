Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¿Messi será papá por cuarta vez? Foto viral de Antonela desata rumores en redes

Una foto de Antonela con una ecografía desató rumores de un cuarto hijo de Messi y se volvió viral en redes.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Messi será papá por cuarta vez? Foto viral desata rumores en redes
¿Messi será papá por cuarta vez? Foto viral desata rumores en redes. (Foto FreePik) (Foto JULIEN DE ROSA / AFP)

Unas fotografías comenzaron a circular en redes sociales en las que supuestamente se confirmaría un nuevo embarazo y la llegada de un integrante más a la familia de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

Artículos relacionados

Las imágenes se difundieron rápidamente entre los seguidores del futbolista argentino y generaron una ola de comentarios, pues muchos creyeron que el campeón del mundo podría convertirse en padre por cuarta vez.

¿Cuál es la fotografía que confirmaría que Messi sería papá por cuarta vez?

En redes comenzó a circular una fotografía en la que se vería a la familia de cinco posando junta frente a la cámara.

En la imagen aparece Lionel Messi junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, mientras ella sostiene lo que parece ser una ecografía.

Este detalle fue el que despertó las sospechas de los usuarios, quienes empezaron a compartir la foto asegurando que sería la prueba de un nuevo embarazo en la familia.

Artículos relacionados


La imagen rápidamente se volvió viral y comenzó a replicarse en distintas plataformas digitales. Sin embargo, poco después se confirmó que la noticia era falsa y que la fotografía no correspondía a un anuncio real.

De acuerdo con varios análisis que circularon en internet, la imagen habría sido creada o alterada utilizando herramientas de inteligencia artificial.

Muchos usuarios señalaron además que los hijos de Messi se ven mucho más pequeños que en la actualidad, lo que indicaría que la fotografía original sería antigua. Según comentaron varios internautas, la imagen habría sido retocada para añadir la supuesta ecografía y así dar la impresión de que Antonela estaría anunciando un nuevo embarazo.

Esta no sería la primera vez que circularan rumores de este tipo sobre la familia del futbolista. El año pasado, hacia octubre de 2025, comenzaron a difundirse versiones similares que aseguraban que Antonela Roccuzzo estaba esperando a otro hijo.

En ese momento, la propia Antonela decidió poner fin a las especulaciones.

Una foto viral de Antonela con una ecografía desató rumores de un cuarto hijo de Messi, pero luego se confirmó que la imagen era falsa.
Una foto viral de Antonela con una ecografía desató rumores de un cuarto hijo de Messi, pero luego se confirmó que la imagen era falsa. (Foto Frank Fife / AFP)

¿Qué dijo Antonela Roccuzzo sobre los rumores de embarazo?

En el 2025, un reconocido periodista argentino compartió en su programa que la noticia del supuesto embarazo sería falsa en la familia Messi. El comunicador, llamado Ángel, explicó que tuvo la oportunidad de hablar directamente con Antonela sobre el tema.

Artículos relacionados

Según relató, durante la conversación le preguntaron si los rumores eran ciertos, a lo que la esposa del futbolista respondió que no estaba embarazada. Además, comentó que no entendía “por qué siguen con eso”, haciendo referencia a las constantes versiones que surgen en redes sociales.

En esa misma charla, el periodista también recordó que en 2024 ocurrió algo muy parecido y que en aquella ocasión Antonela igualmente salió a desmentir la información. Esto ha llevado a que muchos consideren que cada cierto tiempo reaparece el rumor de un nuevo integrante en la familia del futbolista argentino.

Actualmente, Messi y Antonela tienen tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Aunque en varias entrevistas el futbolista ha dejado entrever que le gustaría tener una niña en algún momento , por ahora no existe ninguna confirmación de que la pareja esté esperando un cuarto hijo.

Messi y Antonella comparten tres hijos: Mateo, Thiago y Ciro.
Messi y Antonella comparten tres hijos: Mateo, Thiago y Ciro. (Foto Frank Fife / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Preocupación en la realeza británica: princesa sufre derrame cerebral y queda postrada en cama Viral

Princesa de la Familia Real británica queda postrada tras sufrir un derrame cerebral

La princesa Michael de Kent sufrió un derrame cerebral y permanece postrada en cama, según medios británicos.

Valentina Ferrer genera críticas en redes por mentirle a su hijo Río Valentina Ferrer

Valentina Ferrer genera polémica y recibe críticas por mentirle a su hijo Río

Valentina Ferrer genera polémica tras un video con su hijo Río hablando sobre la carne. En redes la critican por lo que le dijo.

Famoso actor que atraviesa última etapa de vida se pronunció nuevamente en redes: ¿qué dijo? Talento internacional

Famoso actor que atraviesa última etapa de vida se pronunció nuevamente en redes: ¿qué dijo?

Reconocido actor que padece cáncer en etapa terminal se pronunció nuevamente en sus redes tras anunciarlo mediante una carta.

Lo más superlike

Isabella Ladera comparte fotos de su hija tras la dolorosa pérdida en la familia de Hugo García Influencers

Isabella Ladera comparte fotos de su hija tras la dolorosa pérdida en su familia con Hugo García

Isabella Ladera compartió fotos de su hija Mía Antonella tras la muerte de un familiar de su pareja Hugo García.

Jhorman Toloza sorprende con mensaje a Alexa tras cercanía con Tebi La casa de los famosos

Jhorman Toloza envía mensaje a Alexa tras supuesto “shippeo” con Tebi en La casa de los famosos

Jonny Rivera presume su amor con Jenny López en Valencia Jhonny Rivera

Jhonny Rivera y Jenny López sorprenden con románticas fotos desde Valencia tras su boda

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?