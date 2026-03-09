¿Messi será papá por cuarta vez? Foto viral de Antonela desata rumores en redes

Unas fotografías comenzaron a circular en redes sociales en las que supuestamente se confirmaría un nuevo embarazo y la llegada de un integrante más a la familia de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

Las imágenes se difundieron rápidamente entre los seguidores del futbolista argentino y generaron una ola de comentarios, pues muchos creyeron que el campeón del mundo podría convertirse en padre por cuarta vez.

¿Cuál es la fotografía que confirmaría que Messi sería papá por cuarta vez?

En redes comenzó a circular una fotografía en la que se vería a la familia de cinco posando junta frente a la cámara.

En la imagen aparece Lionel Messi junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, mientras ella sostiene lo que parece ser una ecografía.

Este detalle fue el que despertó las sospechas de los usuarios, quienes empezaron a compartir la foto asegurando que sería la prueba de un nuevo embarazo en la familia.

La imagen rápidamente se volvió viral y comenzó a replicarse en distintas plataformas digitales. Sin embargo, poco después se confirmó que la noticia era falsa y que la fotografía no correspondía a un anuncio real.

De acuerdo con varios análisis que circularon en internet, la imagen habría sido creada o alterada utilizando herramientas de inteligencia artificial.

Muchos usuarios señalaron además que los hijos de Messi se ven mucho más pequeños que en la actualidad, lo que indicaría que la fotografía original sería antigua. Según comentaron varios internautas, la imagen habría sido retocada para añadir la supuesta ecografía y así dar la impresión de que Antonela estaría anunciando un nuevo embarazo.

Esta no sería la primera vez que circularan rumores de este tipo sobre la familia del futbolista. El año pasado, hacia octubre de 2025, comenzaron a difundirse versiones similares que aseguraban que Antonela Roccuzzo estaba esperando a otro hijo.

En ese momento, la propia Antonela decidió poner fin a las especulaciones.

Una foto viral de Antonela con una ecografía desató rumores de un cuarto hijo de Messi, pero luego se confirmó que la imagen era falsa. (Foto Frank Fife / AFP)

¿Qué dijo Antonela Roccuzzo sobre los rumores de embarazo?

En el 2025, un reconocido periodista argentino compartió en su programa que la noticia del supuesto embarazo sería falsa en la familia Messi. El comunicador, llamado Ángel, explicó que tuvo la oportunidad de hablar directamente con Antonela sobre el tema.

Según relató, durante la conversación le preguntaron si los rumores eran ciertos, a lo que la esposa del futbolista respondió que no estaba embarazada. Además, comentó que no entendía “por qué siguen con eso”, haciendo referencia a las constantes versiones que surgen en redes sociales.

En esa misma charla, el periodista también recordó que en 2024 ocurrió algo muy parecido y que en aquella ocasión Antonela igualmente salió a desmentir la información. Esto ha llevado a que muchos consideren que cada cierto tiempo reaparece el rumor de un nuevo integrante en la familia del futbolista argentino.

Actualmente, Messi y Antonela tienen tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Aunque en varias entrevistas el futbolista ha dejado entrever que le gustaría tener una niña en algún momento , por ahora no existe ninguna confirmación de que la pareja esté esperando un cuarto hijo.