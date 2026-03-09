Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Ferrer genera polémica y recibe críticas por mentirle a su hijo Río

Valentina Ferrer genera polémica tras un video con su hijo Río hablando sobre la carne. En redes la critican por lo que le dijo.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Valentina Ferrer genera críticas en redes por mentirle a su hijo Río
Valentina Ferrer genera críticas en redes por mentirle a su hijo Río. (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

La modelo argentina Valentina Ferrer se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de compartir un video junto a Río, su hijo con el cantante J Balvin, en el que hablan sobre el consumo de carne.

El momento generó opiniones divididas entre los usuarios, quienes debatieron sobre la forma en que la modelo manejó la conversación con el pequeño.

Valentina Ferrer desata polémica por lo que le dijo a su hijo Río sobre la carne
Valentina Ferrer desata polémica por lo que le dijo a su hijo Río sobre la carne. (Foto Cindy Ord / AFP)

¿Qué sucedió en el video de Valentina Ferrer?

Hace unas semanas, Valentina Ferrer publicó un video en el que aparece conversando con Río, quien mostró una inesperada reacción al enterarse de que la carne que consume proviene de animales.

En el clip, el niño expresa que ya no quiere comer carne porque viene de los animales. Incluso dice que ya no le gusta y que le da “asco”, pues siente pena por ellos, a quienes describe como “pobrecitos”.

La modelo compartió ese momento en sus redes con el mensaje “está creciendo”, destacando la sensibilidad que su hijo ha demostrado hacia los animales. En el texto que acompañó la publicación también expresó el cariño que el pequeño siente por ellos.

Sin embargo, días después, Ferrer publicó otro video que terminó generando más conversación. En esa grabación se ve a Río comiendo pollo mientras le pregunta a su mamá si el pollo es un animal, ya que dice tener miedo de comerse uno.

Ante la inquietud del niño, Valentina le responde que lo que está comiendo es “carne vegana”, es decir, que no proviene de animales. Ese comentario fue el que desató un intenso debate entre los usuarios de redes sociales.

¿Por qué están criticando a Valentina Ferrer?

Tras difundirse el video, algunos usuarios comenzaron a cuestionar la respuesta de la modelo. En la red social X, una usuaria expresó una fuerte crítica, señalando que Ferrer habría mentido a su hijo pese a que el pequeño había mostrado compasión por los animales y manifestó que no quería comerlos.

En TikTok también surgieron comentarios similares. Algunos internautas opinaron que, en lugar de decirle que era “carne vegana”, la modelo podría optar por comprar alimentos realmente veganos si su hijo no quiere consumir productos de origen animal.

No obstante, otras personas salieron en defensa de Valentina Ferrer. Algunos usuarios señalaron que Río tiene apenas tres años, por lo que aún está en una etapa clave de crecimiento en la que necesita una alimentación variada que le aporte nutrientes y vitaminas esenciales.

También hubo quienes comentaron que las conversaciones sobre alimentación y origen de los alimentos pueden ser complejas para un niño tan pequeño, por lo que muchos padres optan por explicaciones sencillas mientras crecen.

Hasta el momento, Valentina Ferrer no se ha pronunciado públicamente sobre las críticas, y continúa compartiendo en sus redes sociales momentos de su vida familiar junto a J Balvin y su hijo Río.

Valentina Ferrer es criticada tras video con su hijo Río hablando de animales
Valentina Ferrer es criticada tras video con su hijo Río hablando de animales. (Foto Amy Sussman / AFP)
