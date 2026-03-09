Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de Yeison Jiménez comparte inédito video del cantante que conmueve a sus seguidores

Hermana de Yeison Jiménez compartió un video inédito del cantante en concierto, recordándolo a casi dos meses de su fallecimiento.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Hermana de Yeison Jiménez recuerda al cantante con video inédito en pleno concierto. (Foto Prensa Canal RCN)
Hermana de Yeison Jiménez recuerda al cantante con video inédito en pleno concierto. (Foto Prensa Canal RCN)

A casi dos meses del fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, su hermana Lina Jiménez volvió a conmover a los seguidores del artista al compartir un recuerdo inédito en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Lina publicó un video que muestra al intérprete en pleno concierto, un momento que despertó nostalgia entre quienes siguen recordando su legado musical.

Lina Jiménez comparte inédito video de Yeison Jiménez que revive uno de sus conciertos. (Foto Prensa Canal RCN)
Lina Jiménez comparte inédito video de Yeison Jiménez que revive uno de sus conciertos. (Foto Prensa Canal RCN)

¿Qué compartió Lina Jiménez de Yeison?

En la grabación publicada por Lina se puede ver a Yeison Jiménez sobre el escenario, acompañado de su banda, mientras interpreta la canción “Bendecida” frente a un estadio completamente lleno.

El público, emocionado, corea la letra junto al cantante, en un ambiente cargado de energía y emoción.

Durante el video se escucha al artista interpretar uno de los fragmentos más recordados de la canción:

“Qué risa me da, si me pongo a ver. Que estás bendecida, que ya no sabes qué hacer. ¿O será el demonio? Vaya uno a saber. Que viven tan bueno pero no dicen con quién. Foto en la piscina, foto en el hotel…”.

La escena deja ver la conexión que el cantante tenía con sus seguidores, quienes lo acompañaban en cada presentación cantando a todo pulmón sus éxitos.

Junto al video, Lina Jiménez escribió un breve mensaje que reflejó la nostalgia que siente al recordar a su hermano: “Todos los días me salen recuerdos”.

La publicación rápidamente llamó la atención de seguidores del artista, quienes continúan compartiendo mensajes de cariño y apoyo a la familia.

Esta no es la primera vez que Lina utiliza sus redes sociales para recordar a Yeison. Desde su fallecimiento, la hermana del cantante ha compartido diferentes fotografías, videos y momentos que vivieron juntos, con el objetivo de mantener viva su memoria entre familiares, amigos y fanáticos.

¿Cuándo será el homenaje que le harán a Yeison Jiménez?

Además de recuerdos que publica en redes, Lina también ha compartido información sobre un homenaje que se realizará en honor al artista.

Según mostró en una publicación, el evento tendrá lugar en Bogotá, donde seguidores y personas cercanas podrán reunirse para recordarlo.

El homenaje se llevará a cabo en la Parroquia Jesús Amor Misericordioso Santuario en la Divina Misericordia, ubicada en el barrio Castilla. Se trata de un encuentro abierto al público, por lo que los fanáticos del cantante podrán asistir para rendirle tributo.

De acuerdo con la información compartida por Lina, la ceremonia se realizará el 15 de marzo a las 10:30 de la mañana, un espacio en el que familiares, amigos y seguidores podrán reunirse para recordar la vida y el legado musical del artista.

Homenaje en honor a Yeison Jiménez se llevará a cabo en Bogotá el 15 de marzo. (Foto Raul ARBOLEDA / AFP)
Homenaje en honor a Yeison Jiménez se llevará a cabo en Bogotá el 15 de marzo. (Foto Raul ARBOLEDA / AFP)
