Pepe Aguilar lanzó pulla en el Día de la mujer a quienes critican a Ángela Aguilar

Pepe Aguilar aprovechó el Día de la mujer para lanzar pulla por críticas a su hija Ángela Aguilar.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Pepe Aguilar aprovecha el Día de la Mujer y envía pulla a críticos de Ángela Aguilar
Pepe Aguilar aprovecha el Día de la Mujer y envía pulla a críticos de Ángela Aguilar. (Foto AFP: Victor Chavez).

El cantante mexicano Pepe Aguilar aprovechó la conmemoración del Día de la Mujer para lanzar un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a quienes han criticado a su hija, Ángela Aguilar en los últimos meses por su polémica relación con Christian Nodal. La publicación del artista generó reacciones en redes sociales y volvió a encender el debate alrededor de la joven cantante.

¿Qué dijo Pepe Aguilar en el Día de la mujer?

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula millones de seguidores, el reconocido cantante mexicano Pepe Aguilar compartió un mensaje que abrió debate en redes sociales.

En la publicación señaló lo que considera una contradicción en la forma en que muchas personas piden respeto e igualdad para las mujeres, especialmente en espacios públicos o en fechas como el Día de la mujer, pero en redes sociales celebran cuando algunas son humilladas por situaciones relacionadas con la moral.

“Pedimos respeto para las mujeres... pero en redes aplaudimos cuando una es humillada. Si la igualdad se defiende en la calle pero se rompe en redes sociales, algo estamos entendiendo mal”, fue el mensaje que compartió en sus historias.

La publicación de Pepe Aguilar rápidamente se viralizó en redes sociales en donde muchos internautas interpretaron su mensaje como una pulla a las personas que han criticado a su hija Ángela Aguilar por su polémica relación con el cantante Christian Nodal.

¿Por qué Ángela Aguilar y Christian Nodal son criticados en redes sociales?

Vale la pena destacar que la pareja conformada por Ángela Aguilar y Christian Nodal ha sido blanco de críticas desde que anunciaron el inicio de su relación sentimental, poco después de que el cantante confirmara el fin de su relación con Cazzu, madre de su hija Inti quien apenas tenía meses de nacida.

Ángela Aguilar vivó incómodo momento.
Ángela Aguilar vivó incómodo momento junto a Christian Nodal y Pepe Aguilar. (Foto Romain Maurice/AFP)

Tiempo después se dio a conocer que la pareja no solo había iniciado una relación, sino que también se había casado en una boda privada a la que asistió un pequeño círculo de invitados. En medio de esto, Aguilar lanzó la polémica frase “yo gané”, que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Cazzu por haberse casado con el padre de su hija.

Como era de esperarse, la situación desató todo tipo de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios continúan cuestionando a la pareja.

