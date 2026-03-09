Así habría reaccionado Aida Victoria Merlano a pulla del agropecuario en el Día de la mujer

La creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano habría reaccionado a la pulla que su expareja y padre de su hijo, Juan David Tejada ‘El Agropecuario’, lanzó en redes sociales durante la conmemoración del Día de la Mujer.

Artículos relacionados La casa de los famosos La casa de los famosos Colombia: tres participantes fueron sancionados por El Jefe, ¿por qué?

¿Qué dijo Juan David Tejada en el Día de la mujer?

Durante la tarde del pasado 8 de marzo, fecha en el que se conmemora el Día de la mujer, Juan David Tejada compartió un mensaje dedicado a las mujeres con el que abrió debate en redes sociales. Especialmente por la forma en la que ha llevado su relación con Aida Victoria Merlano, madre de su hijo menor.

Juan David Tejada dejó polémico mensaje y lo asocian con Aida Victoria Merlano. (Fotos Freepik y Canal RCN)

Y es que en su mensaje ‘El agropecuario’ destacó el esfuerzo y labor de las mujeres 'luchadoras' por el cual eran merecedoras de lo mejor, ocasionando que muchos internautas relacionaran el mensaje con su expareja Aida Victoria Merlano, quien destaca no solo por ser una influenciadora y empresaria exitosa, sino también por ser una gran mamá.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro se viste de luto tras lamentable pérdida: con esta foto lo despidió en sus redes

Feliz día a todas las mujeres luchadoras de Colombia y del mundo. Qué Dios siempre ilumine su camino y multiplique sus sueños. Un saludo especial del Rey de los Agropecuarios.

¿Cómo reaccionó Aida Victoria Merlano a la pulla de El agropecuario?

Luego de esto, Aida Victoria Merlano reapareció en redes sociales con un extenso mensaje por el Día de la mujer que muchos interpretaron como una posible respuesta a su expareja sentimental, con quien ha tenido diversos problemas por la manutención de su pequeño hijo, Emiliano, entre otros asuntos que lo han dejado mal parado.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Reconocido cantante fue internado por muerte de Yeison Jiménez: su fallecimiento le afectó

De esta manera, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Aida expresó su respeto por todas las mujeres que han logrado luchar para hacerse un lugar en medio de las dificultades de un sistema desigual, especialmente a las que maternan.

Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano confirmaron su ruptura semanas después del nacimiento de su hijo Emiliano. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto del vaquero Freepik)

"Hoy no es un día que se celebra; se conmemora. Quiero aprovechar la oportunidad para honrar a todas las mujeres que luchan por hacerse un lugar en medio de las dificultades de un sistema que, aunque no todas las veces, muchas veces es desigual... a las mamás cuya maternidad no les ha impedido realizarse, aunque les haya costado el triple", dice parte del mensaje.