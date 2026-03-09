Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así habría reaccionado Aida Victoria Merlano a pulla del agropecuario en el Día de la mujer

Aida Victoria Merlano habría reaccionado a la pulla que El Agropecuario lanzó en redes durante el Día de la mujer.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Día de la mujer: así reaccionó Aida Victoria Merlano a comentario del Agropecuario
Día de la mujer: así reaccionó Aida Victoria Merlano a comentario del Agropecuario. (Foto Canal RCN | Freepik).

La creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano habría reaccionado a la pulla que su expareja y padre de su hijo, Juan David Tejada ‘El Agropecuario’, lanzó en redes sociales durante la conmemoración del Día de la Mujer.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Juan David Tejada en el Día de la mujer?

Durante la tarde del pasado 8 de marzo, fecha en el que se conmemora el Día de la mujer, Juan David Tejada compartió un mensaje dedicado a las mujeres con el que abrió debate en redes sociales. Especialmente por la forma en la que ha llevado su relación con Aida Victoria Merlano, madre de su hijo menor.

Juan David Tejada habría lanzado pulla a Aida Victoria Merlano
Juan David Tejada dejó polémico mensaje y lo asocian con Aida Victoria Merlano. (Fotos Freepik y Canal RCN)

Y es que en su mensaje ‘El agropecuario’ destacó el esfuerzo y labor de las mujeres 'luchadoras' por el cual eran merecedoras de lo mejor, ocasionando que muchos internautas relacionaran el mensaje con su expareja Aida Victoria Merlano, quien destaca no solo por ser una influenciadora y empresaria exitosa, sino también por ser una gran mamá.

Artículos relacionados

Feliz día a todas las mujeres luchadoras de Colombia y del mundo. Qué Dios siempre ilumine su camino y multiplique sus sueños. Un saludo especial del Rey de los Agropecuarios.

¿Cómo reaccionó Aida Victoria Merlano a la pulla de El agropecuario?

Luego de esto, Aida Victoria Merlano reapareció en redes sociales con un extenso mensaje por el Día de la mujer que muchos interpretaron como una posible respuesta a su expareja sentimental, con quien ha tenido diversos problemas por la manutención de su pequeño hijo, Emiliano, entre otros asuntos que lo han dejado mal parado.

Artículos relacionados

De esta manera, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Aida expresó su respeto por todas las mujeres que han logrado luchar para hacerse un lugar en medio de las dificultades de un sistema desigual, especialmente a las que maternan.

Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano terminaron hace un par de semanas.
Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano confirmaron su ruptura semanas después del nacimiento de su hijo Emiliano. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto del vaquero Freepik)

"Hoy no es un día que se celebra; se conmemora. Quiero aprovechar la oportunidad para honrar a todas las mujeres que luchan por hacerse un lugar en medio de las dificultades de un sistema que, aunque no todas las veces, muchas veces es desigual... a las mamás cuya maternidad no les ha impedido realizarse, aunque les haya costado el triple", dice parte del mensaje.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Johanna Fadul arremete contra Beba. Johanna Fadul

Johanna Fadul se despachó en redes sociales contra Beba tras la polémica con Juanse Quintero

Johanna Fadul reaccionó con ironía contra Beba luego de las acusaciones que involucraron a su esposo Juanse Quintero.

Isabella Ladera comparte fotos de su hija tras la dolorosa pérdida en la familia de Hugo García Influencers

Isabella Ladera comparte fotos de su hija tras la dolorosa pérdida en su familia con Hugo García

Isabella Ladera compartió fotos de su hija Mía Antonella tras la muerte de un familiar de su pareja Hugo García.

Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia 2026. Sara Uribe

Sara Uribe hizo dolorosa confesión sobre su pasado amoroso tras la celebración del Día de la Mujer

Sara Uribe, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, abrió su corazón para mostrar su lado más vulnerable.

Lo más superlike

Peso Pluma es criticado en redes tras gesto con fan en partido de la NBA Talento internacional

Peso Pluma generó polémica tras gesto con una fan en pleno partido de la NBA | VIDEO

Peso Pluma fue abucheado en un partido de la NBA tras un gesto con una fan que quedó grabado en video.

Jhorman Toloza sorprende con mensaje a Alexa tras cercanía con Tebi La casa de los famosos

Jhorman Toloza envía mensaje a Alexa tras supuesto “shippeo” con Tebi en La casa de los famosos

Preocupación en la realeza británica: princesa sufre derrame cerebral y queda postrada en cama Viral

Princesa de la Familia Real británica queda postrada tras sufrir un derrame cerebral

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?