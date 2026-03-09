Juliana Calderón recordó a Yeison Jiménez y a su expareja a dos meses de su fallecimiento

La reconocida influenciadora Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, conmovió las redes sociales al recordar a Yeison Jiménez y su novio, quienes fallecieron el 10 de enero de 2026 en un trágico accidente aéreo.

Juliana Calderón homenajeó a su expareja quien falleció junto al cantante Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados La casa de los famosos La casa de los famosos Colombia: tres participantes fueron sancionados por El Jefe, ¿por qué?

¿Cómo recordó Juliana Calderón a su expareja Juan Manuel Rodríguez y a Yeison Jiménez?

A dos meses del triste día, Juliana Calderón subió un video que ya había circulado en redes sociales en el que se le ve al cantante bajándose de una avioneta junto a su equipo de trabajo.

El mensaje no tiene mucho texto, pero muestra que Juliana tiene muy presentes estas fechas.

El gesto de la abogada fue recibido con múltiples reacciones de sus seguidores, quienes han acompañado su proceso de duelo.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro se viste de luto tras lamentable pérdida: con esta foto lo despidió en sus redes

Juliana ha compartido en varias ocasiones que la pérdida de su expareja Juan Manuel Rodríguez y el recuerdo de Yeison Jiménez han marcado profundamente su vida.

Aunque intenta mantener el ánimo viajando y ocupándose en proyectos, reconoce que hay días en los que resulta imposible dejar de pensar en aquel momento que la cambió para siempre.

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre el video de Aida Victoria Merlano junto a ‘La Blanquita’?

En medio de este proceso, Calderón se ha visto envuelta en polémicas con la creadora de contenido Aida Victoria Merlano.

Juliana cuestionó que Aida diera consejos sobre relaciones a su amiga Katy Cardona, conocida como “La Blanquita”, tras su ruptura con Deiby Ruiz.

Para Juliana, Aida no es la persona indicada para hablar de estos temas, pues considera que sus propias experiencias sentimentales no han sido exitosas y que, además, debería manejar con más discreción los asuntos que involucran a sus hijos.

Hasta el momento, Aida no ha contestado, pero los seguidores de la barranquillera esperan que lo haga.

Artículos relacionados La casa de los famosos Valentino Lázaro y Karola se enfrentaron por la comida en La Casa de los Famosos Colombia; ¿qué pasó?

Sin embargo, en su último cruce de palabras en redes sociales, Aida expresó que no le daría más pantalla y que no le respondería nunca más.

Mañana, 10 de marzo, se cumplen dos meses del fallecimiento de Yeison Jiménez. En este tiempo, colegas y amigos del cantante se han encargado de mantener vivo su legado musical y personal.

Con homenajes, publicaciones y recuerdos compartidos en redes sociales, la memoria del artista sigue presente en la industria y en el corazón de sus seguidores.

Su voz y sus canciones continúan siendo un símbolo de la música popular colombiana, y cada gesto de sus colegas reafirma que Yeison dejó una huella imborrable.