Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Johanna Fadul se despachó en redes sociales contra Beba tras la polémica con Juanse Quintero

Johanna Fadul reaccionó con ironía contra Beba luego de las acusaciones que involucraron a su esposo Juanse Quintero.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Johanna Fadul arremete contra Beba.
Johanna Fadul arremete contra Beba en redes sociales. (Fotos Canal RCN)

Johanna Fadulno ha parado de responder en redes sociales a las supuestas acusaciones que hizo Beba sobre su esposo Juanse Quinteroen La Casa de los Famosos Colombia 3.

Johanna Fadul desmiente a Beba.
Johanna Fadul desmiente a Beba en redes sociales. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

Durante la fiesta del 7 de marzo en la casa más famosa del país, Juanse Quintero se presentó con su agrupación en la que también participa el presentador Marcelo Cezán.

Los artistas cantaron temas de los ochenta y los noventas y animaron por un buen rato el ambiente en la competencia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Beba sobre Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, en La casa de los famosos Colombia 3?

Luego de la presentación, Beba y Mariana trataron de tener una conversación entre dientes. Según Beba, Juanse Quintero, esposo de la exparticipante del reality Johanna Fadul, le habría escrito por redes sociales.

Las declaraciones de Beba causaron revuelo inmediato en las plataformas digitales, donde los seguidores no han dejado de comentar.

Johanna apareció en su cuenta de Instagram burlándose de la situación de diferentes maneras, incluso le escribió directamente a Beba con un tono irónico, pidiéndole permiso para poder estar con su esposo.

La actriz no se quedó callada y decidió responder con humor y sarcasmo. En sus publicaciones, Johanna ha compartido memes y mensajes que apuntan a desacreditar las palabras de Beba.

Artículos relacionados

En una de sus historias más recientes, subió una imagen en la que se le ve sosteniendo un meme creado por internautas y lo acompañó con un mensaje en el que tilda a Beba de mitómana.

Estas acciones han generado toda clase de reacciones, desde quienes apoyan su postura hasta quienes consideran que la polémica podría escalar aún más.

Por su parte, Juanse Quintero ha negado cualquier vínculo con la deportista, asegurando que no existe ningún acercamiento ni conversación entre ellos.

La situación se ha convertido en uno de los temas más comentados fuera del reality, pues Beba está casada con Andrés Gómez y sus palabras han levantado especulaciones sobre la estabilidad de su matrimonio.

“Buenos días a todas menos a las mitómanas”, escribió Johanna Fadul en su publicación.

¿Por qué fue castigada Beba y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3?

La conversación entre Mariana y Beba sobre este asunto las llevó a recibir un castigo. Según el Jefe, las participantes se comunicaron por medio de señas e intentaron tapar los micrófonos para que no se escuchara lo que decían, lo que está prohibido en el reglamento.

Como consecuencia, Beba, Mariana y Alexa fueron sancionadas y enviadas al calabozo a dormir juntas, sin posibilidad de recibir visitas de sus compañeros.

En el caso de Alexa Torrex, la sanción no fue por hablar en secreto, sino por cubrirse con una cobija durante mucho tiempo e interactuar de esa manera con los demás habitantes, lo que también está prohibido.

Johanna Fadul llama mitómana.
Johanna Fadul llama mitómana a Beba. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Ladera comparte fotos de su hija tras la dolorosa pérdida en la familia de Hugo García Influencers

Isabella Ladera comparte fotos de su hija tras la dolorosa pérdida en su familia con Hugo García

Isabella Ladera compartió fotos de su hija Mía Antonella tras la muerte de un familiar de su pareja Hugo García.

Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia 2026. Sara Uribe

Sara Uribe hizo dolorosa confesión sobre su pasado amoroso tras la celebración del Día de la Mujer

Sara Uribe, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, abrió su corazón para mostrar su lado más vulnerable.

Jenny López actualiza a sus fans tras la problema en su luna de miel con Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Jenny López reapareció en redes tras problema con Jhonny Rivera en su luna de miel: “apareció”

Jenny López reapareció en redes sociales con buenas noticias tras problema con Jhonny Rivera en su luna de miel.

Lo más superlike

Peso Pluma es criticado en redes tras gesto con fan en partido de la NBA Talento internacional

Peso Pluma generó polémica tras gesto con una fan en pleno partido de la NBA | VIDEO

Peso Pluma fue abucheado en un partido de la NBA tras un gesto con una fan que quedó grabado en video.

Jhorman Toloza sorprende con mensaje a Alexa tras cercanía con Tebi La casa de los famosos

Jhorman Toloza envía mensaje a Alexa tras supuesto “shippeo” con Tebi en La casa de los famosos

Preocupación en la realeza británica: princesa sufre derrame cerebral y queda postrada en cama Viral

Princesa de la Familia Real británica queda postrada tras sufrir un derrame cerebral

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?