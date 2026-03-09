Johanna Fadul se despachó en redes sociales contra Beba tras la polémica con Juanse Quintero

Johanna Fadulno ha parado de responder en redes sociales a las supuestas acusaciones que hizo Beba sobre su esposo Juanse Quinteroen La Casa de los Famosos Colombia 3.

Johanna Fadul desmiente a Beba en redes sociales. (Foto Canal RCN)

Durante la fiesta del 7 de marzo en la casa más famosa del país, Juanse Quintero se presentó con su agrupación en la que también participa el presentador Marcelo Cezán.

Los artistas cantaron temas de los ochenta y los noventas y animaron por un buen rato el ambiente en la competencia.

¿Qué dijo Beba sobre Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, en La casa de los famosos Colombia 3?

Luego de la presentación, Beba y Mariana trataron de tener una conversación entre dientes. Según Beba, Juanse Quintero, esposo de la exparticipante del reality Johanna Fadul, le habría escrito por redes sociales.

Las declaraciones de Beba causaron revuelo inmediato en las plataformas digitales, donde los seguidores no han dejado de comentar.

Johanna apareció en su cuenta de Instagram burlándose de la situación de diferentes maneras, incluso le escribió directamente a Beba con un tono irónico, pidiéndole permiso para poder estar con su esposo.

La actriz no se quedó callada y decidió responder con humor y sarcasmo. En sus publicaciones, Johanna ha compartido memes y mensajes que apuntan a desacreditar las palabras de Beba.

En una de sus historias más recientes, subió una imagen en la que se le ve sosteniendo un meme creado por internautas y lo acompañó con un mensaje en el que tilda a Beba de mitómana.

Estas acciones han generado toda clase de reacciones, desde quienes apoyan su postura hasta quienes consideran que la polémica podría escalar aún más.

Por su parte, Juanse Quintero ha negado cualquier vínculo con la deportista, asegurando que no existe ningún acercamiento ni conversación entre ellos.

La situación se ha convertido en uno de los temas más comentados fuera del reality, pues Beba está casada con Andrés Gómez y sus palabras han levantado especulaciones sobre la estabilidad de su matrimonio.

“Buenos días a todas menos a las mitómanas”, escribió Johanna Fadul en su publicación.

¿Por qué fue castigada Beba y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3?

La conversación entre Mariana y Beba sobre este asunto las llevó a recibir un castigo. Según el Jefe, las participantes se comunicaron por medio de señas e intentaron tapar los micrófonos para que no se escuchara lo que decían, lo que está prohibido en el reglamento.

Como consecuencia, Beba, Mariana y Alexa fueron sancionadas y enviadas al calabozo a dormir juntas, sin posibilidad de recibir visitas de sus compañeros.

En el caso de Alexa Torrex, la sanción no fue por hablar en secreto, sino por cubrirse con una cobija durante mucho tiempo e interactuar de esa manera con los demás habitantes, lo que también está prohibido.