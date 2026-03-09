Omar Murillo lanzó curiosa confesión en medio de rumores por su orientación: ¿qué dijo?

Omar Murillo, quien desde hace semanas ha sido tema de conversación en redes sociales, nuevamente dio de qué hablar tras compartir particular foto que rápidamente captó la atención de los internautas.

¿Cuál fue el particular mensaje que compartió Omar Murillo en medio de rumores por su orientación?

Y aunque la imagen no pasó desapercibida, hubo otro detalle que tampoco lo hizo y fue justamente la descripción que hizo en dos fotografías, pues allí dejó dos curiosos mensajes que alimentaron los rumores sobre su orientación, un tema que ha sido ampliamente comentado entre sus seguidores.

En una primera imagen, se puede apreciar el reconocido actor posando a la cámara recostado en su cama con la mirada hacia abajo y mostrando una zona específica de su cuerpo, "Algo grande se está cocinando y no es ceviche", declaró en sus historias.

¿Qué dijo Omar Murillo en medio de especulaciones que se han hecho sobre su orientación?

Así mismo, el recordado exparticipante de La casa de los famosos Colombia en su primera temporada, compartió una segunda imagen aún más detallista que también acompañó con las siguientes palabras: "El verdadero show está por comenzar".

Allí, 'Bola 8', nombre con el que también es conocido, volvió a tomar una instantánea en la que no reveló su rostro pero sí zonas puntuales de su cuerpo.

¿Por qué hay rumores respecto a la orientación de Omar Murillo?

Cabe señalar que, todo lo que se ha mencionado hasta ahora sobre la orientación del artista, responde a especulaciones por parte de su público, especialmente por varias apariciones que, para muchos, han despertado sospechas que incluso, han llevado a que la misma Koral Costa, expareja de Omar, haya desmentido que su ruptura se dio por este motivo.

Omar Murillo compartió curioso mensaje en redes. Foto | Canal RCN.

Y es que, de acuerdo con la también actriz, quien hace un par de días fue invitada al programa Buen día Colombia, contrario a lo que se ha dicho sobre la decisión de ambos de poner fin a la relación, en realidad fue algo que acordaron los dos luego de llegar a la conclusión de que en este momento sus prioridades están puestas en otros proyectos que no los vincula como pareja.