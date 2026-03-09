Durante la gala del pasado 8 de marzo, miles de internautas generaron una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales acerca de la reciente eliminación del creador de contenido digital y cantante, Juanse Laverde.

Sin duda, la noticia tomó por sorpresa a varias celebridades que hacen parte de la competencia, en especial, por el bajo puntaje que tuvo por parte del público al estar dentro de la placa de nominados.

Por esta razón, internautas han generado una gran variedad de reacciones tras la reacción de Lorena Altamirano, exparticipante del reality, con quien tuvo la oportunidad de construir una importante amistad.

¿Cómo reaccionó Lorena Altamirano tras la reciente eliminación de Juanse Laverde de La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que una de las amistades más especiales que formó Juanse Laverde fue con Lorena Altamirano, con quien tuvo la oportunidad en desahogarse en reiteradas ocasiones acerca de tener varias emociones encontradas en la competencia.

¿Por qué razón Juanse se enojó con Lorena tras su eliminación? | Foto: Canal RCN

De este modo, Lorena Altamirano se pronunció recientemente en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 292 mil seguidores, un emotivo video en el que recordó los especiales momentos que vivió junto a Juanse Laverde.

Así también, una gran variedad de internautas ha hecho múltiples opiniones en las redes sociales acerca de la inesperada eliminación de Juanse de la competencia, quien se destacó por sus múltiples estrategias en la competencia.

¿Cuál es la razón por la que Juanse Laverde se molestó con Lorena Altamirano tras su reciente eliminación?

Esto opinó Lorena Altamirano tras la eliminación de Juanse. | Foto: Canal RCN

Tras la reciente eliminación de Juanse Laverde, varios de sus seguidores han divido múltiples opiniones tras las recientes declaraciones que hizo en el programa matutino de Mañana Express, en el que el presentador, le preguntó acerca de lo que piensa de Lorena tras su salida y, tomó por sorpresa al confesar lo siguiente:

“Me acabo de enterar que Lorena dijo que me había puesto como “peligros3”, pero no lo sabía. Pero, le daría una oportunidad de conversar”, agregó Juanse.

Por el momento, los seguidores de Juanse lo han recordado con cariño, en especial, por cautivar con su gran habilidad en el campo artístico y, también, por su participación en La casa de los famosos Colombia.