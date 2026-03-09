Yeferson Cossio generó preocupación tras compartir alarmante imagen de accidente en su abrazo

Yeferson Cossio, uno de los creadores de contenido que constantemente capta la atención en redes sociales, hace pocas horas generó preocupación tras revelar un impactante video en el que dejó a la vista su brazo luego de sufrir un accidente.

¿Qué le pasó a Yeferson Cossio y por qué generó preocupación en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido influencer ha construido una comunidad de millones de seguidores, compartió una grabación de cómo quedó una de sus extremidades luego de vivir un desafortunado momento.

"C1rugía de tendones justo un día antes de mi viaje de un mes a Europa", fueron las palabras que escribió Cossio por medio de sus historias, publicación que no pasó desapercibida entre los internautas.

En la comentada grabación, el antioqueño dejó ver con lujo de detalle cómo quedó su brazo tras el incidente, el cual se ve bastante afectado y con varias puntos críticos, además de notarse la s4mngr3 como resultado de las h3ridas.

¿Qué accidente sufrió Yeferson Cossio en las últimas horas?

Aunque el creador digital no dio mayores detalles de lo ocurrido, con sus palabras dejó claro que tendrá que ser intervenido médicamente y atendido por profesionales, pues en las imágenes si se alcanza a percibir que hubo bastante afectación.

Por ahora, seguidores del famoso creador digital, esperan conocer qué fue lo que le pasó y saber qué ocurrirá en las próximas horas, sobre todo porque hasta el momento se desconocen las razones.

En medio del interés que ha causado esta última aparición de Cossio, cabe recordar que hace algunos días, también causó preocupación al revelar que sufrió otro accidente en el amazonas, en esa oportunidad, según lo comentó, debido a un fuerte impacto que recibió en la boca tras caerse, situación que lo llevó a acudir a urgencias para que fuese revisado de manera oportuna.

Afortunadamente, la caída no pasó a mayores y fue resuelta en las siguientes horas, pues el mismo influenciador compartió en sus redes sociales que fue atendido por un odontólogo de esta región.