Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio generó preocupación tras compartir alarmante imagen de accidente en su abrazo

Yeferson Cossio reapareció y reveló que tendrá que ser sometido a una operación tras sufrir graves lesiones en su brazo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeferson Cossio durante entrevista para SuperLike.
Yeferson Cossio sufrió accidente en su brazo y así lo reveló. Foto | Canal RCN.

Yeferson Cossio, uno de los creadores de contenido que constantemente capta la atención en redes sociales, hace pocas horas generó preocupación tras revelar un impactante video en el que dejó a la vista su brazo luego de sufrir un accidente.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a Yeferson Cossio y por qué generó preocupación en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido influencer ha construido una comunidad de millones de seguidores, compartió una grabación de cómo quedó una de sus extremidades luego de vivir un desafortunado momento.

Artículos relacionados

"C1rugía de tendones justo un día antes de mi viaje de un mes a Europa", fueron las palabras que escribió Cossio por medio de sus historias, publicación que no pasó desapercibida entre los internautas.

Artículos relacionados

En la comentada grabación, el antioqueño dejó ver con lujo de detalle cómo quedó su brazo tras el incidente, el cual se ve bastante afectado y con varias puntos críticos, además de notarse la s4mngr3 como resultado de las h3ridas.

¿Qué accidente sufrió Yeferson Cossio en las últimas horas?

Aunque el creador digital no dio mayores detalles de lo ocurrido, con sus palabras dejó claro que tendrá que ser intervenido médicamente y atendido por profesionales, pues en las imágenes si se alcanza a percibir que hubo bastante afectación.

Por ahora, seguidores del famoso creador digital, esperan conocer qué fue lo que le pasó y saber qué ocurrirá en las próximas horas, sobre todo porque hasta el momento se desconocen las razones.

En medio del interés que ha causado esta última aparición de Cossio, cabe recordar que hace algunos días, también causó preocupación al revelar que sufrió otro accidente en el amazonas, en esa oportunidad, según lo comentó, debido a un fuerte impacto que recibió en la boca tras caerse, situación que lo llevó a acudir a urgencias para que fuese revisado de manera oportuna.

Afortunadamente, la caída no pasó a mayores y fue resuelta en las siguientes horas, pues el mismo influenciador compartió en sus redes sociales que fue atendido por un odontólogo de esta región.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hermano de Hugo García, pareja de Isabella Ladera, se viste de luto en sus redes: esto dijo Talento internacional

Hermano de Hugo García, se pronunció en sus redes tras lamentable pérdida: ¿qué dijo?

La familia García Ladera se viste de luto tras lamentable pérdida, además, Ayrton, hermano de Hugo, también se pronunció en redes.

Karina García llama la atención tras enviar supuesta indirecta a Altafulla Karina García

Karina García llama la atención tras enviar supuesta indirecta a Altafulla: "Cuida lo que tienes"

Karina García rompió el silencio y llamó la atención al revelar si le envía indirectas a Altafulla en sus redes sociales.

Reconocida pareja de actores se casa: estas fotos compartieron en redes sociales Talento nacional

Reconocida pareja de actores se casa: estas fotos compartieron en redes sociales

Distinguida pareja de actores confirmó que se casará próximamente, dividiendo múltiples opiniones en redes sociales.

Lo más superlike

Hombre muestra video horas antes del fallecimiento de mujer que cayó de tobogán: ¿qué dijo? Talento nacional

Hombre muestra video horas antes del fallecimiento de mujer que cayó de tobogán: ¿qué dijo?

Hombre se hace viral tras compartir video horas antes del fallecimiento de Camila García, quien cayó de un tobogán en Norte de Santander.

Maluma celebró el cumpleaños de su hija Paris Maluma

Maluma celebró el cumpleaños de su hija París; la decoración no pasó desapercibida en redes

Valentino Lázaro hace llorar a Yuli Ruiz. La casa de los famosos

Yuli Ruiz lloró por las críticas que le hizo Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?