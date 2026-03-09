Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Princesa de la Familia Real británica queda postrada tras sufrir un derrame cerebral

La princesa Michael de Kent sufrió un derrame cerebral y permanece postrada en cama, según medios británicos.

Claudia Jaramillo Martínez
Preocupación en la realeza británica: princesa sufre derrame cerebral y queda postrada en cama
Preocupación en la realeza británica: princesa sufre derrame cerebral y queda postrada en cama. (Foto FreePik) (Foto Aaron Chown / POOL / AFP)

La familia real británica atraviesa momentos de preocupación e incertidumbre tras conocerse que uno de sus integrantes habría sufrido un delicado problema de salud.

De acuerdo con reportes difundidos por la prensa del Reino Unido, un miembro de la realeza sufrió recientemente un derrame cerebral que la dejó inmovilizada y en reposo absoluto.

¿Quién es el miembro de la familia real que sufrió el derrame cerebral?

Se trata de la princesa Michael de Kent, prima de la fallecida reina Isabel II. La aristócrata, cuyo nombre de nacimiento es Marie Christine von Reibnitz, tiene actualmente 81 años.

Según la información que ha circulado en medios británicos, la princesa se encontraría postrada en una cama después de sufrir un ictus que habría afectado considerablemente su movilidad.

Aunque la noticia ha sido ampliamente comentada en la prensa, hasta el momento ni el Palacio de Buckingham ni el Palacio de Kensington han emitido un comunicado oficial confirmando o desmintiendo la información.

El diario británico Daily Mail fue uno de los primeros en informar sobre la situación. Según este medio, Marie Christine sufrió el derrame cerebral hace algunos días y desde entonces permanece en reposo en su residencia ubicada en Kensington Palace, donde vive junto a su esposo, el príncipe Michael de Kent, de 83 años.

Un amigo cercano de la princesa, citado por el periódico, describió la situación con preocupación.

“Su Alteza Real sufrió un derrame cerebral. Lamentablemente, ahora está postrada en cama”, habría señalado la fuente.

La princesa Michael de Kent sufre derrame cerebral y queda inmovilizada
La princesa Michael de Kent sufre derrame cerebral y queda inmovilizada. (Foto Andrew Milligan / POOL / AFP)

¿Cómo sigue la princesa Michael de Kent?

Por ahora, las fuentes consultadas por la prensa británica aseguran que no se han dado detalles sobre un posible pronóstico de recuperación. Tampoco se han revelado públicamente las posibles secuelas neurológicas que podría haber sufrido tras el ictus.

Lo único que se ha confirmado es que la princesa permanece bajo observación médica y que actualmente no puede levantarse de la cama. Ante las preguntas de algunos medios, el personal a su servicio respondió a la revista Hello! con un breve mensaje:

“Agradecemos la preocupación mostrada, pero no comentamos asuntos médicos privados”.

Este nuevo episodio de salud llega después de varios problemas médicos que han afectado a la princesa en los últimos años y que han reducido notablemente su presencia en la vida pública.

En diciembre de 2024 sufrió una fuerte caída por las escaleras de su residencia en Kensington Palace. El accidente le provocó la fractura de ambas muñecas. En ese momento, la propia princesa contó que llevaba varios abrigos en los brazos, lo que ayudó a amortiguar el impacto, aunque igualmente terminó con varias lesiones en los huesos de las manos.

Tiempo antes también había atravesado una operación cardíaca, tras la cual reconoció que su recuperación había sido compleja.

A esto se suma que en 2020 la princesa Michael de Kent también enfermó tras contraer COVID-19, otro episodio que afectó su estado de salud.

Por ahora, la familia real no ha entregado nuevos detalles sobre su evolución, mientras crece la expectativa por conocer cómo avanza su recuperación.

La princesa Michael de Kent sufrió un derrame cerebral y permanece postrada en cama
La princesa Michael de Kent sufrió un derrame cerebral y permanece postrada en cama. (Foto Jordan Pettitt / POOL / AFP)
