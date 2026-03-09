Valentino Lázaro y Karola se enfrentaron por la comida en La Casa de los Famosos Colombia; ¿qué pasó?

Karola no amaneció de buen humor y un comentario de Valentino Lázaro fue suficiente para ocasionar un duro cruce de palabras entre los dos en La casa de los famosos Colombia 3.

Valentino Lázaro desconfigura a Karola en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados La casa de los famosos La casa de los famosos Colombia: tres participantes fueron sancionados por El Jefe, ¿por qué?

¿Por qué fue el enfrentamiento entre Valentino Lázaro y Karola en La casa de los famosos Colombia 3?

Valentino se encontraba arreglando la cocina después del desayuno mientras Karola estaba en el calabozo.

Valentino hizo un comentario sobre la cantidad de huevos que se habían comido entre Karola y Campanita, asegurando que fueron cinco entre los dos.

Karola se exaltó y respondió de inmediato diciendo que eso era mentira y que ellos cogieron los dos que eran permitidos, y que si Valentino no tomó los suyos era su problema.

La cartagenera no dudó en tratarlo de “bocón y hablador”, generando tensión inmediata en el ambiente de la casa.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro se viste de luto tras lamentable pérdida: con esta foto lo despidió en sus redes

Valentino reaccionó con ironía, diciéndole que como siempre se comportaba como una dama y que tenía razón en todo lo que decía.

Karola siguió alegando que la gente vive metida en lo que no le interesa y que incluso dañan hasta el desayuno.

Insistió en que Campanita no cogió más comida de la debida y que Valentino estaba inventando para poner a los demás habitantes en su contra.

El creador de contenido le respondió que si ese era su nivel de aguante, porque estaba llorando por todo demasiado rápido.

Además, le recordó que para hacerse llamar “la que controla” se estaba dejando desconfigurar con facilidad.

Karola replicó que ella le responde cuando quiere y no cuando él intenta provocarla, dejando claro que no piensa ceder ante sus comentarios.

¿Cómo saldrán los participantes de la placa de nominados esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

El programa anunció cambios importantes en las dinámicas: todos los famosos quedarán en placa de nominación, excepto el líder de la semana.

Las pruebas se convierten en la única vía para salvarse y evitar el cuarto de los eliminados.

En este contexto, cada enfrentamiento cobra más relevancia, pues las tensiones pueden afectar el rendimiento en las competencias y la estrategia de juego.

Artículos relacionados Mariana Zapata Mariana Zapata discutió con Yuli Ruiz en el posicionamiento de La Casa de los Famosos Colombia

Por otro lado, Valentino Lázaro recibirá un congelado muy especial que promete recargarle energías y darle un nuevo aire dentro de la casa.

El público también tendrá un papel activo al formular preguntas para el detector de mentiras a través de las redes sociales, una actividad que promete revelar verdades incómodas y añadir más presión a los participantes.