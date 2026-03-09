Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Peso Pluma generó polémica tras gesto con una fan en pleno partido de la NBA | VIDEO

Peso Pluma fue abucheado en un partido de la NBA tras un gesto con una fan que quedó grabado en video.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Peso Pluma es criticado en redes tras gesto con fan en partido de la NBA
Peso Pluma es abucheado en partido de la NBA. (Foto: AFP)

El cantante mexicano Peso Pluma se volvió en tendencia en redes sociales luego de protagonizar un curioso momento con un fan, que quedó registrado en video durante un partido de la NBA.

¿Qué pasó entre Peso Pluma y una fan en el partido de la NBA?

Recientemente el artista de corridos tumbados asistió al encuentro disputado en el Chase Center, en San Francisco, donde se enfrentaban los Golden State Warriors y Los Angeles Clippers.

La presencia del cantante mexicano llamó la atención de varios asistentes que se encontraban cerca de la cancha.

Durante el evento, Peso Pluma también fue visto compartiendo algunos momentos con la estrella del equipo local, Stephen Curry.

Sin embargo, lo que parecía ser una salida tranquila para disfrutar del partido terminó generando comentarios en redes sociales luego de un gesto que tuvo con una fan que intentó acercarse a él.

Peso Pluma es criticado en redes tras gesto con fan en partido de la NBA
Peso Pluma es abucheado en partido de la NBA. (Foto: AFP)

El momento que se volvió viral ocurrió cuando una joven, se acercó al cantante mientras él se encontraba en una de las zonas cercanas a la cancha.

De acuerdo con el video que comenzó a circular en redes sociales, la seguidora intentó tomarse una selfie con el artista, sin embargo la reacción de Peso Pluma llamó la atención de los internautas.

¿Por qué el gesto de Peso Pluma generó debate en redes sociales?

En ese instante, Peso Pluma apartó el celular con la mano y mostró un gesto de rechazo. La reacción captada por otras personas que se encontraban en el lugar y posteriormente el video comenzó a difundirse en diferentes plataformas digitales.

El momento generó una reacción inmediata entre varios asistentes al partido, quienes comenzaron a abuchear al cantante desde las gradas tras observar lo ocurrido.

El video fue compartido por distintos usuarios en redes sociales y también fue retomado por algunos creadores de contenido dedicados quienes criticaron la forma en la que Peso Pluma reaccionó.

Peso Pluma es abucheado en partido de la NBA. (Foto: AFP)

Por su parte, las opiniones de los internautas estuvieron divididas. A muchos no les gustó lo que hizo el cantante, mientras que otros, por el contrario, defendieron a Peso Pluma. Varios señalaron que en el video se observa cómo la joven acerca el teléfono directamente al rostro del artista sin pedir permiso previo.

 

