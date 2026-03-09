En las últimas horas, la cantante barbadense Rihanna fue víctima de un tiroteo en su propia casa, según informan medios internacionales. El ataque habría sido perpetrado por una mujer que efectuó más diez disparos contra la propiedad de la artista.

¿Qué se sabe del atentado a Rihanna en su propia casa?

Según informes del Departamento de Policía de Los Ángeles entregados a medios locales, una mujer de aproximadamente 30 años fue detenida por presuntamente disparar doce veces con un rifle AR-15 a la residencia de Rihanna en Beverly Hills, California. Pese a lo inesperado del ataque, no se reportaron heridos.

Impactantes detalles del atentado que vivió Rihanna en su propia residencia. (Foto AFP: Angela Weiss)

El hecho ocurrió cerca de la 1:30 p.m. del pasado domingo 8 de marzo, en plena conmemoración del Día de la mujer. La presunta sospechosa logró acercarse a la propiedad de la artista y disparar al menos diez tiros hacia la fachada, cuatro de los cuales impactaron la residencia y al menos uno logró entrar en una de sus paredes.

"Se acercó en coche a la propiedad de Los Ángeles y disparó varias veces en dirección a la vivienda".

Todo ocurrió mientras Rihanna se encontraba dentro de su hogar, aunque se desconoce si en el lugar también estaba su pareja, el rapero A$AP Rocky, o sus tres hijos, ya que la intérprete de ‘Umbrella’ no se ha pronunciado al respecto.

Por el momento, la sospechosa, quien intentó huir en su automóvil, permanece bajo custodia policial mientras se esclarecen los hechos.

¿Cómo es la casa de Rihanna en Beverly Hills que fue víctima de atentado?

Vale la pena recordar que Rihanna se convirtió en propietaria de esta casa en Beverly Hills a principios de 2021, un exclusivo sector de California donde viven estrellas de talla mundial como el cantante de los Beatles, Paul McCartney.

Su mansión, construida originalmente en la década de 1930, cuenta con cinco dormitorios, al menos siete baños y está situada en un lote de casi 2.040 metros cuadrados. Actualmente, el terreno se encuentra custodiado por la policía tras el atentado.