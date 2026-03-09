Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Surge en redes inédito mensaje de Yeison Jiménez a un día de cumplirse dos meses de su muerte

Una dedicatoria de Yeison Jiménez por el Día de la mujer resurgió en redes y conmovió, a un día de cumplirse dos meses de su muerte.

Una emotiva dedicatoria del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez volvió a circular en redes sociales en el marco del Día de la mujer. El mensaje, recordado a pocos días de cumplirse dos meses de su muerte, conmovió a sus seguidores.

¿Cuál fue el mensaje inédito de Yeison Jiménez que surgió en redes a días de cumplir dos meses de su muerte?

Por medio de las redes sociales comenzó a circular un emotivo video en el que el icónico cantante de música popular Yeison Jiménez, quien perdió la vida el pasado 10 de enero de 2026, realiza una dedicatoria a las mujeres en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer.

En el audiovisual, compartido por Heidy Jiménez, una de las hermanas del artista, se puede observar al cantante interpretando Sublime mujer del reconocido cantante mexicano Vicente Fernández para expresar admiración y gratitud hacia las mujeres en esta importante fecha.

“Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel de la entrega sublime y el beso extasiado, bendita mujer”, se escucha cantar al fallecido artista en aquel momento, un mensaje que vuelve a resonar en esta fecha especial, a tan solo dos días de cumplirse dos meses de su muerte.

El emotivo recuerdo del cantante volvió a conmover a sus seguidores, quienes aprovecharon la fecha para recordarlo por medio de mensajes de admiración y sobre todo de respeto.

¿Cómo falleció Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Boyacá, Colombia. El reconocido artista viajaba a bordo de su avioneta con matrícula N325FA junto a otras cinco personas: cuatro integrantes de su equipo de trabajo y el piloto, quienes también perdieron la vida.

Un informe realizado por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC) evidenció que la aeronave cumplía con los requisitos técnicos para su operación. Sin embargo, al no alcanzar la altura necesaria durante el vuelo, terminó colisionando contra una vereda del sector, lo que provocó la muerte de todos los ocupantes.

