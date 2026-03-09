Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Luto en el cine! Falleció reconocida actriz que participó en la famosa franquicia Cazafantasmas

El mundo del cine está de luto tras confirmarse la muerte de una actriz que participó en la franquicia Cazafantasmas. Su familia dio a conocer la noticia.

Claudia Jaramillo Martínez
Murió recordada actriz que apareció en una icónica escena de Cazafantasmas
Murió recordada actriz que apareció en una icónica escena de Cazafantasmas. (Foto FreePik) (Foto Robyn Beck / AFP)

El mundo del cine se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de una reconocida actriz vinculada a una popular franquicia cinematográfica.

La noticia fue dada a conocer por su familia a través de un mensaje publicado en Facebook, donde expresaron su tristeza y recordaron el legado personal y profesional que deja.

¿Quién es la reconocida actriz que falleció?

Se trata de Jennifer Runyon, actriz recordada por su participación en la franquicia de Cazafantasmas.

La familia confirmó la noticia mediante una publicación en Facebook, en la que informaron que Runyon falleció el pasado 6 de marzo. En el mensaje, sus seres queridos destacaron el cariño que siempre mostró por su entorno y la huella que dejó en quienes la conocieron.

“Este pasado viernes, nuestra querida Jennifer falleció. Fue una larga y ardua jornada que terminó con ella rodeada de su familia. Ella siempre será recordada por su amor por la vida, su devoción a su familia y amigos. Yo sé que desde arriba nos está viendo a todos con su hermosa sonrisa. Descansa en paz nuestra Jenn”, expresaron.

Falleció Jennifer Runyon, actriz que participó en la franquicia de Cazafantasmas
Falleció Jennifer Runyon, actriz que participó en la franquicia de Cazafantasmas. (Foto FreePik)

¿Cuál fue la causa de muerte de Jennifer Runyon?

En el comunicado publicado por su familia no se especificó la causa del fallecimiento. Sin embargo, una amiga cercana, Erin Murphy, confirmó posteriormente que la actriz habría muerto tras enfrentar una breve batalla contra el cáncer.

“Muy triste compartir que mi amiga Jennifer Runyon falleció luego de luchar una breve batalla con el cáncer”, escribió Murphy al referirse a la noticia.

¿Quién era Jennifer Runyon?

Jennifer Runyon fue una actriz estadounidense nacida en Chicago, Estados Unidos. A lo largo de su vida estuvo casada con el entrenador universitario de baloncesto Todd Corman, con quien tuvo dos hijos: Wyatt y Bayley.

En 2014, la actriz anunció que estaba semi retirada de la actuación y que se dedicaba a trabajar como profesora, enfocándose en una vida más tranquila lejos de los reflectores.

Runyon inició su carrera en el cine con la película de terror “To All a Good Night”. Posteriormente obtuvo papeles secundarios en producciones como “Up the Creek” y “Ghostbusters”.

En esta última interpretó a una estudiante que era sometida a una evaluación paranormal en una recordada escena junto a Bill Murray y Steven Tash.

Durante los años 80 también participó en la comedia televisiva “Charles in Charge”, además de interpretar a Susan Olsen en “A Very Brady Christmas”. Su carrera incluyó múltiples apariciones en series de televisión populares de la época.

Entre ellas destacan participaciones en “The Fall Guy”, “Boone”, “The Master” y “Quantum Leap”, de acuerdo con información citada por Deadline. También realizó apariciones como invitada en producciones como “Murder, She Wrote”, “A Man Called Sarge” y “Beverly Hills, 90210”, consolidando una trayectoria que dejó huella en la televisión y el cine de las décadas de 1980 y 1990.

Murió Jennifer Runyon, actriz de Ghostbusters que marcó el cine de los 80
Murió Jennifer Runyon, actriz de Ghostbusters que marcó el cine de los 80. (Foto FreePik)
