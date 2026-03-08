Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Duelo en redes! Falleció reconocida influencer en las últimas horas: así se confirmó

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de famosa influenciadora de manera inesperada.

María Camila Arteaga
¿Quién fue la reconocida influenciadora que falleció? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el mundo de las redes sociales se viste de luto tras confirmarse la muerte de una reconocida creadora de contenido digital, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de los internautas, quienes lamentaron el desafortunado fallecimiento de la influenciadora, quien dejó un importante legado en el campo del mundo fitness.

¿Quién fue la reconocida influenciadora que falleció en las últimas horas?

El nombre de Stephanie Buttermore se ha convertido en tendencia en las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido en el campo deportivo, sino que también, por confirmarse su desafortunada muerte.

Así se confirmó el fallecimiento de: Stephanie Buttermore. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada por parte un comunicado oficial compartido por parte de su prometido, quien también es creador de contenido digital llamado Jeff Nippard, quien expresó las siguientes palabras a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Actualización importante del equipo de Jeff Nippard, es con profundo dolor que compartimos el repentino fallecimiento de la prometida y pareja diez años de Jeff, Stephanie. Como muchos de ustedes saben, Stephanie significaba el mundo para Jeff. Ella será recordada por su calidez y compasión”, dice el comunicado oficial.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Stephanie Buttermore?

Según el comunicado que compartió el equipo de Jeff Nippard, no se refleja la causa por la que falleció la creadora de contenido. Sin embargo, el equipo pidió con respeto mantener en privado la desafortunada noticia.

Por su parte, la influenciadora no solo se destacó por dejar un importante legado en las redes sociales al compartirles a sus seguidores que mantenía un estilo de vida saludable y tener más de un millón de seguidores en su cuenta oficial de YouTube, sino que también, por tener ser investigadora doctoral sobre el cáncer de ovari#.

¿En qué se destacó la influenciadora Stephanie Buttermore? | Foto: Freepik

Con base en esto, muchos de sus seguidores la han recordado con sentido cariño, no solo manteniendo el importante legado que dejó en la creación de contenido, sino que también, al destacarse en su profesión, en la que adquirió una notable visibilidad.

