Una conocida creadora de contenido compartió con sus seguidores un momento profundamente difícil al revelar los resultados de sus más recientes exámenes médicos.

Artículos relacionados La casa de los famosos La casa de los famosos Colombia: tres participantes fueron sancionados por El Jefe, ¿por qué?

A través de un video publicado en TikTok, la joven se grabó mientras abría los informes de sus estudios, mostrando en tiempo real la reacción al descubrir que las noticias no eran las que esperaba.

El clip rápidamente se viralizó y generó miles de mensajes de apoyo de personas que siguen su historia desde hace años.

¿Quién es la creadora de contenido que recibió malas noticias sobre su salud?

Se trata de Sydney Towle, una creadora de contenido de 26 años que desde hace varios años comparte en redes sociales su lucha contra una grave enfermedad.

En el video que publicó recientemente, Sydney explicó que estaba muy nerviosa antes de revisar los resultados de sus últimos estudios médicos. Aun así, decidió grabarse mientras los abría para mantenerse positiva y encontrar algo de apoyo en sus seguidores.

Durante la grabación, la joven confesó que llevaba días con una sensación difícil de explicar. “Tenía un mal presentimiento”, comentó, aunque también expresó que esperaba que ese sentimiento se tratara solo de ansiedad previa a recibir noticias médicas importantes.

Sydney Towle revela desalentadores resultados médicos: “Tenía un mal presentimiento” (Foto Frazer Harrison / AFP)

Artículos relacionados Influencers Isabella Ladera comparte fotos de su hija tras la dolorosa pérdida en su familia con Hugo García

¿Qué dijeron los resultados de los exámenes de Sydney Towle?

En el video se observa el momento en que Sydney revisa las tomografías y comprende que sus temores se habían confirmado. Entre lágrimas, la creadora de contenido explicó que los resultados mostraban que la enfermedad había avanzado.

Según detalló, los tumores que tiene en el hígado aumentaron de tamaño. Además, algunos ganglios linfáticos también crecieron y los médicos detectaron que su bazo se encuentra más grande de lo normal. Asimismo, reveló que ahora presenta ascitis, una acumulación de líquido en el abdomen que suele estar asociada a complicaciones hepáticas.

Hace algunos meses, Towle se sometió a una operación para que le colocaran una b0mba hepática, un dispositivo que administra dosis concentradas de quimioterapia directamente en el hígado. En su reciente video explicó que siempre tuvo la preocupación de que el tratamiento pudiera causar daños en el órgano, aunque esperaba que no fuera así.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro se viste de luto tras lamentable pérdida: con esta foto lo despidió en sus redes

¿Qué tipo de cáncer tiene Sydney Towle?

Hace tres años, cuando tenía apenas 23 años, Sydney Towle fue diagnosticada con colangiocarcinoma.

De acuerdo con la Clínica Mayo, el colangiocarcinoma es un tipo de cáncer que se forma en los conductos biliares, que son los tubos delgados encargados de transportar la bilis, un líquido digestivo. Estos conductos conectan el hígado con la vesícula biliar y el intestino delgado.

Aunque este tipo de cáncer suele presentarse con mayor frecuencia en personas mayores de 50 años, puede aparecer a cualquier edad.

A pesar de las difíciles noticias, Towle aseguró en declaraciones a la revista People que mantiene la esperanza. La creadora de contenido explicó que todavía existen tratamientos y opciones médicas que podrían ayudarla en su lucha contra la enfermedad, por lo que continúa enfocada en seguir adelante.