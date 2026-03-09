Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Johanna Fadul arremete contra Beba y asegura que la sacará de la competencia por “mitómana”

Johanna Fadul reaccionó en redes sociales a las declaraciones de Beba y compartió un video donde respalda un comentario que la señala de “mitómana”.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Johanna Fadul arremete contra Beba y asegura que la sacará de la competencia por “mitómana” (Foto Canal RCN)

La polémica entre Johanna Fadul y Beba sigue creciendo en redes sociales luego de que la barranquillera hiciera unas declaraciones que involucraban al esposo de la actriz, Juanse Quintero.

Las afirmaciones desataron una ola de reacciones y Johanna no tardó en responder desde fuera del reality, utilizando sus redes sociales para pronunciarse sobre la situación.

Todo comenzó después de que Beba asegurara durante la fiesta del pasado sábado que Juanse Quintero le habría escrito por Instagram antes de que ella ingresara al programa. La declaración rápidamente se viralizó y provocó comentarios entre seguidores del reality y fanáticos de la actriz.

Ante esto, Johanna decidió reaccionar públicamente y responder a lo que considera afirmaciones falsas.

¿Qué compartió Johanna Fadul en sus redes sociales?

En sus historias de Instagram, Johanna Fadul publicó un video en el que reaccionaba a un comentario de un seguidor sobre la polémica.

El mensaje decía: “Sacó a Maiker por ‘mueble’, le acabó el programa a Karen Sevillano, y ahora va a sacar a Beba por ‘mitómana’”.

En el clip se observa a la actriz haciendo gestos de sorpresa y luego asentando con la cabeza, como si estuviera de acuerdo con lo que decía el comentario.

El video fue acompañado con un fragmento de la canción “Original” de Bad Bunny y Arcángel, específicamente la parte que dice: “No confundas un lobo con un husky, ni los diamantes con Swarovski”.

¿Qué más ha respondido Johanna Fadul sobre los comentarios de Beba?

Además del video, Johanna también compartió otro contenido junto a su esposo, Juanse Quintero, en el que abordaron directamente el tema. En el clip, la actriz le pregunta de manera frontal si en algún momento le escribió a la barranquillera por Instagram.

Juanse respondió, en tono de burla, que sí le había enviado mensajes y que también lo hizo con Karola, Campanita y Mariana Zapata.

Durante el video, el actor muestra su celular para enseñar que no aparece ninguna conversación con Beba. Ante esto, Johanna bromea diciendo que probablemente él había borrado los comentarios y continúa interrogándolo en tono irónico.

La actriz también publicó un meme relacionado con la polémica. En la imagen aparece Beba con una expresión seria y un texto que hacía referencia a una supuesta historia donde habría afirmado que hace dos años rechazó una invitación a cenar del futbolista Cristiano Ronaldo.

Desde entonces, Johanna ha seguido utilizando sus redes sociales para reaccionar con humor y sarcasmo a los comentarios que han surgido tras las declaraciones de Beba, manteniendo encendida la conversación entre los seguidores del reality.

Johanna Fadul confrontó a su esposo Juanse Quintero tras declaraciones de Beba.
