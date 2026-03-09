Sara Uribe hizo dolorosa confesión sobre su pasado amoroso tras la celebración del Día de la Mujer

Sara Uribe, quien hizo parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, recientemente capturó la atención en redes sociales al realizar dura confesión sobre cómo la hicieron sentir en el pasado respecto a sus relaciones sentimentales anteriores.

¿Cuál fue la dura confesión que hizo Sara Uribe en medio de la celebración del Día de la Mujer?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la presentadora paisa ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, sorprendió al presumir los ostentosos regalos que recibió tras celebración del Día Internacional de la Mujer, una fecha que la llevó a abrir su corazón sobre un tema que movió sus fibras.

"Durante mucho tiempo me hicieron sentir que no valía, que no era una mujer que merecía ser ciudada ni respetada, y yo misma llegué a creerlo", señaló la antioqueña.

En el conmovedor mensaje, la exparticipante del reality de convivencia aseguró que, por mucho tiempo, no se sintió merecedora de una relación que fuera sana, sin embargo, confesó que hoy el panorama es muy distinto.

¿Qué dijo Sara Uribe sobre sus relaciones en el pasado?

"Muchas veces no me sentí merecedora de un amor bonito, pero hoy pienso distinto, hoy sé quién soy y sé lo que valgo", afirmó.

Así mismo, la modelo y empresaria insistió en que hoy en día se merece un amor que la cuide, que la respete y que también la conquiste a diario.

Sara Uribe presumió los regalos que recibió el Día de la Mujer. Foto | Canal RCN.

En las grabaciones que la mujer presumió por medio de sus historias en Instagram, se puede observar con lujo de detalle los numerosos ramos de rosas que recibió, y aunque no especificó quiénes fueron los encargados de sorprenderla, sí agradeció este lindo gesto.

Desde hace un par de años, Sara ha optado por mantener su vida personal en privado, esto ha incluido no revelar detalles de su vida amorosa, y en cambio, ha preferido enfocarse en su 100% a la crianza de su único hijo, quien se ha convertido en su apoyo y en su prioridad.

La dura confesión que hizo Sara Uribe sobre sus relaciones sentimentales. Foto | Canal RCN-

Cabe señalar que, Jacobo nació como fruto de su pasada relación con el exfutbolista Freddy Guarín, quien fue una de los últimos vínculos que la presentadora hizo públicos.