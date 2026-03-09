Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sara Uribe hizo dolorosa confesión sobre su pasado amoroso tras la celebración del Día de la Mujer

Sara Uribe, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, abrió su corazón para mostrar su lado más vulnerable.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia 2026.
Sara Uribe hizo dura confesión sobre su pasado amoroso. Foto | Canal RCN.

Sara Uribe, quien hizo parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, recientemente capturó la atención en redes sociales al realizar dura confesión sobre cómo la hicieron sentir en el pasado respecto a sus relaciones sentimentales anteriores.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la dura confesión que hizo Sara Uribe en medio de la celebración del Día de la Mujer?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la presentadora paisa ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, sorprendió al presumir los ostentosos regalos que recibió tras celebración del Día Internacional de la Mujer, una fecha que la llevó a abrir su corazón sobre un tema que movió sus fibras.

Artículos relacionados

"Durante mucho tiempo me hicieron sentir que no valía, que no era una mujer que merecía ser ciudada ni respetada, y yo misma llegué a creerlo", señaló la antioqueña.

Artículos relacionados

En el conmovedor mensaje, la exparticipante del reality de convivencia aseguró que, por mucho tiempo, no se sintió merecedora de una relación que fuera sana, sin embargo, confesó que hoy el panorama es muy distinto.

¿Qué dijo Sara Uribe sobre sus relaciones en el pasado?

"Muchas veces no me sentí merecedora de un amor bonito, pero hoy pienso distinto, hoy sé quién soy y sé lo que valgo", afirmó.

Así mismo, la modelo y empresaria insistió en que hoy en día se merece un amor que la cuide, que la respete y que también la conquiste a diario.

Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia 2026.
Sara Uribe presumió los regalos que recibió el Día de la Mujer. Foto | Canal RCN.

En las grabaciones que la mujer presumió por medio de sus historias en Instagram, se puede observar con lujo de detalle los numerosos ramos de rosas que recibió, y aunque no especificó quiénes fueron los encargados de sorprenderla, sí agradeció este lindo gesto.

Desde hace un par de años, Sara ha optado por mantener su vida personal en privado, esto ha incluido no revelar detalles de su vida amorosa, y en cambio, ha preferido enfocarse en su 100% a la crianza de su único hijo, quien se ha convertido en su apoyo y en su prioridad.

Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia 2026.
La dura confesión que hizo Sara Uribe sobre sus relaciones sentimentales. Foto | Canal RCN-

Cabe señalar que, Jacobo nació como fruto de su pasada relación con el exfutbolista Freddy Guarín, quien fue una de los últimos vínculos que la presentadora hizo públicos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Johanna Fadul arremete contra Beba. Johanna Fadul

Johanna Fadul se despachó en redes sociales contra Beba tras la polémica con Juanse Quintero

Johanna Fadul reaccionó con ironía contra Beba luego de las acusaciones que involucraron a su esposo Juanse Quintero.

Isabella Ladera comparte fotos de su hija tras la dolorosa pérdida en la familia de Hugo García Influencers

Isabella Ladera comparte fotos de su hija tras la dolorosa pérdida en su familia con Hugo García

Isabella Ladera compartió fotos de su hija Mía Antonella tras la muerte de un familiar de su pareja Hugo García.

Jenny López actualiza a sus fans tras la problema en su luna de miel con Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Jenny López reapareció en redes tras problema con Jhonny Rivera en su luna de miel: “apareció”

Jenny López reapareció en redes sociales con buenas noticias tras problema con Jhonny Rivera en su luna de miel.

Lo más superlike

Peso Pluma es criticado en redes tras gesto con fan en partido de la NBA Talento internacional

Peso Pluma generó polémica tras gesto con una fan en pleno partido de la NBA | VIDEO

Peso Pluma fue abucheado en un partido de la NBA tras un gesto con una fan que quedó grabado en video.

Jhorman Toloza sorprende con mensaje a Alexa tras cercanía con Tebi La casa de los famosos

Jhorman Toloza envía mensaje a Alexa tras supuesto “shippeo” con Tebi en La casa de los famosos

Preocupación en la realeza británica: princesa sufre derrame cerebral y queda postrada en cama Viral

Princesa de la Familia Real británica queda postrada tras sufrir un derrame cerebral

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?