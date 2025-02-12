¿Blessd incursiona en la reportería? Una publicación en Europa dejó a sus seguidores intrigados

En medio de escenarios multitudinarios y una agenda cargada de música, Blessd sigue demostrando que su carrera no se limita únicamente al género urbano.

Blessd es invitado por el FC Barcelona para que sea comentarista y reportero deportivo. (Foto Rodrigo Varela/AFP)

El artista paisa, que ha conquistado miles de corazones con su estilo fresco y auténtico, sorprendió recientemente con una faceta inesperada.

¿Blessd está de gira por Europa?

La gira por Europa ha sido un punto de inflexión en su trayectoria. Con presentaciones que han reunido a miles de fanáticos en diferentes ciudades, Blessd ha consolidado su nombre como uno de los referentes de la música urbana en español.

Su paso por Bogotá, donde cantó ante más de 55 mil personas en un concierto histórico, marcó el inicio de una etapa que ahora se expande hacia nuevas experiencias.

Fue en este contexto que Blessd compartió una publicación que llamó la atención de sus seguidores.

¿Blessd está incursionando en la reportería?

El cantante anunció que habría sido invitado por el FC Barcelona, uno de los clubes más importantes de la primera división de España, para fungir como reportero deportivo en un evento especial.

Con micrófono en mano y con un traje negro, el artista se puso en el papel de comentarista y entrevistador, mostrando una faceta inesperada que lo conectó con el mundo del deporte.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje cargado de emoción, en el que Blessd confesó que asumir este nuevo reto lo llenaba de orgullo y motivación.

“Tu reportero deportivo de confianza”, escribió Blessd en su publicación.

Sus fanáticos celebraron la noticia, destacando la versatilidad del artista y la manera en que logra expandir su carrera más allá de la música.

Para muchos, este paso representa un punto de encuentro entre las dos pasiones del cantante: el fútbol y la música.

Con esta experiencia, Blessd reafirma que su trayectoria está en constante evolución. Lo que comenzó como un sueño en los barrios de Medellín hoy se traduce en escenarios internacionales, colaboraciones inesperadas y oportunidades que lo consolidan como un referente cultural que trasciende fronteras.

El salto de Blessd hacia el mundo periodístico no solo evidencia su versatilidad artística, también marca un precedente en la manera en que los músicos colombianos expanden su influencia más allá de los escenarios.

La invitación del FC Barcelona y su papel como reportero deportivo reflejan cómo las figuras del entretenimiento pueden convertirse en embajadores culturales, llevando la identidad paisa y el talento nacional a escenarios globales.

Este tipo de experiencias enriquecen su trayectoria y consolidan a Blessd como un referente que inspira a nuevas generaciones a explorar caminos diversos sin perder autenticidad.