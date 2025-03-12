Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionaron Giovanny Ayala y su hija tras reencuentro con Miguel Ayala por rescate

Giovanny Ayala y su hija Valentina evidenciaron su felicidad y agradecimiento tras su reencuentro con Miguel Ayala.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Giovanny Ayala y rescate de su hijo
Valentina Ayala reaccionó al reencuentro con su hermano/Canal RCN

El cantante Giovanny Ayala y su hija Valentina Ayala se pronunciaron luego de su reencuentro con Miguel Ayala, quien estaba desaparecido desde hace varios días y fue rescatado junto a su mánager Nicolás Pantoja por el Gaula.

¿Qué dijo Giovanny Ayala tras su reencuentro con Miguel Ayala?

La Policía Nacional de Colombia y el artista compartieron a través de sus cuentas de Instagram el emotivo momento del reencuentro de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja con sus respectivas familias, donde evidenciaron la alegría y el agradecimiento por dicho momento.

Giovanny Ayala se reencuentra con su hijo

En la grabación se ve cómo todos se abrazan y no pueden evitar las lágrimas al saber que pudieron estar juntos de nuevo.

Giovanny Ayala abraza fuertemente a su hijo, quien llora desconsolado al poder reunirse de nuevo con sus seres queridos.

“Hoy descubrí que no lo hacen por un sueldo, lo hacen por pasión, quien va a poner el pecho por alguien que no es de la familia… gracias señores por existir”, dijo Giovanny Ayala.

Por su parte, Valentina Ayala compartió las mismas imágenes y agregó: "Gracias a Dios. Bienvenidos a la libertad. Los amo".

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el reencuentro de Miguel Ayala con su familia?

Luego de revelarse las imágenes del reencuentro que tuvo el joven con su familia los fanáticos de los artistas expresaron su felicidad y emoción de saber que todo salió bien y que Miguel Ayala pudo regresar con sus seres queridos sano y salvo, al igual que su mánager luego de tantos días de angustia.

Giovanny Ayala se reencuentra con Miguel Ayala

Por su parte, la Policía Nacional también se pronunció detallando lo felices que estaban por su labor y poder ver que podían seguir disfrutando tranquilos en familia.

Giovanny Ayala y su familia agradecieron a todos sus fanáticos por todo el apoyo, cariño y oraciones que les brindaron siempre en este momento tan complejo que vivieron.

De acuerdo con información oficial Miguel Ayala y Nicolás Pantoja estaban en una especie de campamento en la zona de rural del Cauca y gracias a todo un procedimiento organizado por el Gaula y las autoridades correspondientes lograron rescatarlos sanos y salvos y llevarlos nuevamente con sus familias.

