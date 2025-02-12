Lina Tejeiro sorprende cocinando un plato típico colombiano y sus fans le piden entrar a MasterChef

Lina Tejeiro compartió emotivos momentos que emocionaron a su fanaticada al darle la bienvenida a la temporada navideña con la preparación de un plato típico colombiano.

A través de sus historias de Instagram, la actriz y presentadora dejó ver parte de su día en la cocina, generando una ola de reacciones.

¿Qué cocinó Lina Tejeiro que causó furor entre sus seguidores?

En las historias, la reconocida actriz se mostró con un delantal azul mientras preparaba un sancocho acompañado de arroz y aguacate.

La publicación estuvo ambientada con una canción de Rodolfo Aicardi, una de las más representativas de esta época decembrina, lo que despertó aún más emoción entre sus seguidores.

En otra de sus historias, Lina Tejeiro compartió un video en el que se mostraba sirviendo el plato con delicadeza y dejando ver el resultado final en la mesa. La imagen también fue replicada en las historias de su hermano Felipe.

Sin duda, la actriz compartió este plato con su familia, dando así inicio a los preparativos navideños en su hogar, mientras su fanaticada le empezó a hacer un pedido especial a Lina Tejeiro.

Así reaccionaron los fans tras ver a Lina Tejeiro cocinando. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué fans le piden a Lina Tejeiro entrar a MasterChef Celebrity Colombia?

Como era de esperarse, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar. Muchos se enfocaron en la reconocida marca de las ollas que usa la actriz, mientras otros resaltaron lo rico que se veía la comida que estaba preparando.

Por otra parte, otros usuarios se enfocaron en lo bien que se veía Lina Tejeiro como chef y le pedían que hiciera parte de una nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia.

Otros, por su parte, aseguraban que el video daba pistas de que Lina podría participar en la cocina más importante del mundo. Aunque la actriz no confirmó ni desmintió estos comentarios, lo cierto es que sus seguidores quedaron muy antojados con la preparación que compartió.

Por ahora, la actriz Lina Tejeiro ha estado más presente en redes sociales luego de pasar un tiempo alejada, periodo en el que muchos de sus seguidores le pedían que hiciera los videos de humor que suele compartir.